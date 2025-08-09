El enviado de Estados Unidos se reúne en Ibiza con el primer ministro catarí para hablar sobre Gaza

El enviado especial de la Casa Blanca para las misiones de paz, Steve Witkoff, se reúne hoy en Ibiza con el primer ministro de Catar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman al-Thani, para discutir un plan para terminar con la guerra en Gaza, tal y como reportó el medio estadounidense Axios.

El emisario de Washington se encuentra en Ibiza para trabajar con el primer ministro catarí en un acuerdo que presentarán dentro de dos semanas para que termine el conflicto de Israel en la Franja de Gaza.

Por ahora, no se conocen los detalles de por qué esta reunión se celebra en Ibiza y también se desconocen los motivos por los que Witkoff ha visitado España.

El periplo de Witkoff está motivado por una presunta llamada "a gritos" entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sobre la situación de hambruna que se vive en la Franja de Gaza.

La Administración de Trump busca un nuevo acuerdo para acabar con la guerra después de que, durante el pasado julio, representantes de Israel y de Hamás negociaron en Doha, con la mediación de Qatar, Estados Unidos y Egipto, un pacto para un alto el fuego de 60 días y la liberación de rehenes, pero nunca se concretó.

Choque entre líderes

Tal y como sostuvo el pasado viernes la oficina del líder israelí, la llamada de la que informó la NBC "es completamente falsa". Según el medio de comunicación estadounidense NBC, hubo fuentes presentes en esa llamada entre ambos líderes que informaron que "Trump interrumpió a Netanyahu y empezó a gritar porque no quería escuchar que la hambruna era falsa".

Más de 61.300 palestinos muertos en la ofensiva de Israel

El Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha afirmado que hay más de 61.300 muertos por la ofensiva israelí desatada en el enclave palestino tras los ataques del 7 de octubre del 2023.

En total, las autoridades de la zona han informado de 61.369 muertos. Asimismo, un total de 152.850 personas han resultado heridas. Según el último balance del Ministerio, en las últimas 24 horas los hospitales de Gaza han recibido 491 heridos.

En cuanto a las víctimas mortales en los puntos de distribución de ayuda humanitaria, la institución ha informado de que en las últimas 24 horas han recibido los cuerpos de 21 personas. También han registrado 341 heridos. Con estas cifras, el balance total es de 1.743 muertos y 12.590 heridos.

Finalmente, las autoridades gazatíes han precisado que en el último día han muerto 11 personas por desnutrición e inanición, por lo que el total de víctimas mortales por el hambre asciende a 212, incluyendo 98 niños.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com