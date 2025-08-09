Un delincuente disfrazado de bebé, arrestado tras perturbar a dos niñas: "Goo goo ga ga, necesito un cambio de pañal"

Un hombre de Texas, Estados Unidos, fue detenido tras un extraño suceso ocurrido el pasado 29 de julio cerca de la escuela primaria Andy Woods, en Tyler. Wesley Worl, de 45 años, apareció vestido únicamente con un pañal para adultos y un chupete colgado del cuello, y se acercó a dos niñas que circulaban en bicicleta, una de ellas de 11 años.

Según los relatos, Worl gritó "goo goo ga ga, necesito un cambio de pañal" y les pidió a las menores que lo "cambiaran", lo que causó una gran impresión en las niñas, que huyeron rápidamente a refugiarse en un callejón cercano. Una de ellas se quedó temblando de miedo y ambas apenas podían hablar tras el encuentro.

En declaraciones a la policía, las pequeñas explicaron que se encontraron con un "tipo aterrador" que les preguntó si les cambiarían el pañal.

Las menores solicitaron ayuda a un adulto conocido, y el hijo de este logró anotar la matrícula del vehículo de Worl. Gracias a esta información, la policía identificó y detuvo al sospechoso el 7 de agosto en su lugar de trabajo, acusado de solicitar a un menor y de allanamiento ilegal, según CBS 19.

Wesley Worl tiene un historial de comportamientos perturbadores que se remontan a 1999. Presuntamente ha cometido actos de indecencia pública, usa pañal en público y acosa a su exnovia. En varias ocasiones fue expulsado de parques locales debido a su conducta.

Actualmente, Worl permanece detenido bajo una fianza establecida en 600.000 dólares mientras continúa la investigación.

Detenido por exhibirse ante menores en Vigo

Según informa el medio local El Faro de Vigo, un hombre de 79 años fue detenido este miércoles en una playa viguesa por presuntamente cometer actos obscenos y exhibicionismo.

La Policía Local detuvo al hombre tras ser sorprendido masturbándose frente a varios menores en la playa de Santa Baia, situada en la zona de Alcabre, muy cerca del Museo do Mar.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 18:00 horas. Al llegar al lugar, los agentes arrestaron al septuagenario, quien además será denunciado por los padres de los niños que presenciaron la situación.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com