Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Texas

Un delincuente disfrazado de bebé, arrestado tras perturbar a dos niñas: "Goo goo ga ga, necesito un cambio de pañal"

Wesley Worl, con un historial de 25 años de comportamientos perturbadores, fue detenido bajo fianza tras un incidente cerca de una escuela primaria en Tyler.

Imagen de Wesley Worl.

Imagen de Wesley Worl.Cárcel del condado de Smith

Publicidad

Irene Delgado
Publicado:

Un hombre de Texas, Estados Unidos, fue detenido tras un extraño suceso ocurrido el pasado 29 de julio cerca de la escuela primaria Andy Woods, en Tyler. Wesley Worl, de 45 años, apareció vestido únicamente con un pañal para adultos y un chupete colgado del cuello, y se acercó a dos niñas que circulaban en bicicleta, una de ellas de 11 años.

Según los relatos, Worl gritó "goo goo ga ga, necesito un cambio de pañal" y les pidió a las menores que lo "cambiaran", lo que causó una gran impresión en las niñas, que huyeron rápidamente a refugiarse en un callejón cercano. Una de ellas se quedó temblando de miedo y ambas apenas podían hablar tras el encuentro.

En declaraciones a la policía, las pequeñas explicaron que se encontraron con un "tipo aterrador" que les preguntó si les cambiarían el pañal.

Las menores solicitaron ayuda a un adulto conocido, y el hijo de este logró anotar la matrícula del vehículo de Worl. Gracias a esta información, la policía identificó y detuvo al sospechoso el 7 de agosto en su lugar de trabajo, acusado de solicitar a un menor y de allanamiento ilegal, según CBS 19.

Wesley Worl tiene un historial de comportamientos perturbadores que se remontan a 1999. Presuntamente ha cometido actos de indecencia pública, usa pañal en público y acosa a su exnovia. En varias ocasiones fue expulsado de parques locales debido a su conducta.

Actualmente, Worl permanece detenido bajo una fianza establecida en 600.000 dólares mientras continúa la investigación.

Detenido por exhibirse ante menores en Vigo

Según informa el medio local El Faro de Vigo, un hombre de 79 años fue detenido este miércoles en una playa viguesa por presuntamente cometer actos obscenos y exhibicionismo.

La Policía Local detuvo al hombre tras ser sorprendido masturbándose frente a varios menores en la playa de Santa Baia, situada en la zona de Alcabre, muy cerca del Museo do Mar.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 18:00 horas. Al llegar al lugar, los agentes arrestaron al septuagenario, quien además será denunciado por los padres de los niños que presenciaron la situación.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Vídeo: Las impactantes imágenes de un tren que arrolla a una furgoneta y el conductor sobrevive

Accidente de furgoneta en Polonia

Publicidad

Mundo

El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, el presidente de EE.UU., Donald Trump y el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan en la Cas Blanca

Armenia y Azerbaiyán firman un acuerdo de paz en la Casa Blanca para poner fin a un conflicto de más de 40 años

Imagen de Wesley Worl.

Un delincuente disfrazado de bebé, arrestado tras perturbar a dos niñas: "Goo goo ga ga, necesito un cambio de pañal"

Imagen de archivo de Zelenski.

Zelenski insiste en que no cederá territorio a Moscú: "Los ucranianos no regalarán sus tierras al ocupante"

Imagen de los bomberos de Grecia haciendo frente a las llamas y el viento
Grecia

Una jornada de vientos huracanados e incendios deja 3 muertos en Grecia

Reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU
ONU

El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia ante los planes de Israel en Gaza

Imagen de Vladimir Putin, Donald Trump y Volodimir Zelenski.
Guerra Ucrania

Putin gana terreno y excluye a Zelenski de la próxima negociación con Trump

A pocos días de una posible reunión con Donald Trump, el líder ruso gana terreno en Ucrania y mantiene sus condiciones para un alto el fuego.

Los visitantes de Jardín Botánico en Varsovia contemplando a la 'flor cadáver'
PLANTA APESTOSA

Conoce la 'flor cadáver': una planta que ha conquistado a los visitantes de un Jardín Botánico en Varsovia

La flor es originaria de Indonesia, florece cada cuatro años y además, lo hace por la noche, han explicado los científicos a Reuters

Accidente de furgoneta en Polonia

Vídeo: Las impactantes imágenes de un tren que arrolla a una furgoneta y el conductor sobrevive

Solomillo, setas y un cáncer: así fue como Erin Patterson asesinó a la familia de su ex marido

La asesina de las setas tambíén podría haber intentado envenenar a su marido

Martha Nolan fue encontrada muerta en una embarcación a los 33 años

Encuentran muerta a la influencer y diseñadora Martha Nolan en un barco

Publicidad