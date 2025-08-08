Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Un muerto y varios heridos tras una batalla campal en un concierto de 'Damas Gratis'

Un pelea entre hinchas de fútbol deja un muerto y varios heridos antes del show de la banda argentina

Un concierto en una imagen de archivo

Ángel Granero
Publicado:

Una persona murió y varias más resultaron heridas el pasado miércoles durante unos disturbios ocurridos en las inmediaciones del Movistar Arena de Bogotá, Colombia. Los hechos se registraron poco antes del concierto de la banda argentina 'Damas Gratis', que fue cancelado por razones de seguridad.

Según las autoridades, el caos comenzó fuera del recinto y luego se trasladó al interior, obligando a suspender el evento. La Secretaría de Gobierno de Bogotá confirmó que la víctima mortal falleció tras ser atropellada por un vehículo en medio del desorden. La persona ha sido identificada preliminarmente como S. B.

Además, se reportaron al menos cinco personas con heridas por arma blanca y decenas con lesiones menores. Cuatro de los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos, y la mayoría se encuentra en condición estable.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, lamentó lo ocurrido asegurando que los hechos serán investigados. "Lamento la muerte de una persona esta noche a las afueras del Movistar Arena. Esto será motivo de investigación", señaló en su cuenta oficial de X. Galán calificó como "absolutamente repudiables" los actos violentos registrados antes del espectáculo haciendo hincapié en que este tipo de situaciones no pueden normalizarse.

Según reportes preliminares, el altercado comenzó como una pelea entre hinchas de fútbol que derivó en una batalla campal. La Policía intervino con unidades antidisturbios.

Por su parte, el Movistar Arena informó que la prioridad fue salvaguardar a los asistentes y al personal. En un comunicado, la administración del recinto aseguró que colaborará con las autoridades en las investigaciones y mantendrá informados a los espectadores por sus canales oficiales. Minutos antes de dar inicio se cancelo la actuación de 'Damas Gratis'.

