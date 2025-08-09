Vídeo: Una espectacular manga marina irrumpe frente a La Habana (Cuba)

Una impresionante manga marina se ha formado frente al malecón de La Habana en Cuba y ha obligado a activar avisos preventivos ante el riesgo potencial que representa este fenómeno.

También conocida como tromba de agua, este tipo de formación apareció en las aguas del Caribe bajo un cielo encapotado y con la presencia de una gran densidad de nubes. El embudo, de gran impacto visual, conectó el mar con las nubes y ofreció un espectáculo tan llamativo como inquietante.

Las mangas marinas o trombas de agua son un fenómeno meteorológico que se produce sobre el agua de forma puntual y, que a diferencia de los tornados, van desde la superficie hacia la nube.

En líneas generales, las mangas marinas tienen entre uno y dos kilómetros de diámetro.

La tromba marina puede ser muy peligrosa porque es una amenaza para los botes, lanchas y aviones que se encuentren cerca de este fenómeno.

Dichas trombas pueden ocasionar que los barcos se vuelquen o pueden provocar daños significativos en las personas si se ubican muy cerca de las costas.

