El vídeo del baile desenfrenado del candidato a ministro de Sanidad de Hungría

Hungría ha vivido un cambio histórico con la victoria del conservador Péter Magyar en las elecciones. Lo ha hecho con una mayoría, dos tercios de los diputados del Parlamento. Su victoria pone fin a los 16 años de gobierno de Viktor Orbán, caracterizados por su postura contraria a la Unión Europea y su cercanía a Putin y Trump.

Orbán ha aceptado los resultados de inmediato, reconociendo la derrota, y una vez Magyar dio su discurso tras ganar las elecciones, los suyos los celebraban. Sin embargo, uno de ellos, que probablemente, formen parte de su futura etapa política, tomó protagonismo.

Se trata del médico Zsolt Hegedűs, quien saltó al escenario para celebrar el triunfo con un baile desenfrenado lleno de energía que no dejó indiferente a nadie. Posiblemente será el nuevo ministro de Sanidad, que además de ser experto en temas sanitarios también lo es en el baile.

Sobre el escenario no le faltó ritmo y su espontaneidad y alegría marcaron el final de una jornada electoral que que cambia la política húngara.

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