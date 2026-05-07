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Primer posible caso de hantavirus por contacto: hospitalizada una azafata tras coincidir en el avión con una fallecida

La mujer estuvo brevemente en contacto con la mujer holandesa que terminó falleciendo tras no poder viajar en el avión por el empeoramiento de su estado de salud.

Avi&oacute;n de la compa&ntilde;&iacute;a KLM

Avión de la compañía KLMGetty Images

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Paula Hidalgo
Publicado:

La alerta por el brote de hantavirus del crucero MV Hondius sigue creciendo. Una azafata de la aerolínea KLM ha sido hospitalizada en Ámsterdam tras presentar síntomas leves compatibles con el virus después de haber estado en contacto con una de las pasajeras fallecidas en Sudáfrica.

La mujer permanece aislada en el Centro Médico Universitario de Ámsterdam, donde se le están realizando pruebas para confirmar si se ha contagiado. De confirmarse, sería el primer posible caso de hantavirus relacionado con un contacto humano vinculado al brote del crucero.

El Ministerio de Sanidad neerlandés ha confirmado el ingreso hospitalario: "Puedo confirmar que hay una mujer neerlandesa en el hospital y que está siendo sometida a pruebas por el virus", ha señalado el portavoz. Según medios holandeses, la paciente es una azafata de KLM que estuvo brevemente en contacto en Johannesburgo con la mujer holandesa de 69 años que falleció posteriormente por hantavirus.

La pasajera no llegó a volar

KLM ha explicado que la pasajera afectada estuvo "brevemente" a bordo de un avión con destino Ámsterdam el pasado 25 de abril, aunque finalmente no pudo viajar por empeoramiento de su estado de salud. "Debido al estado de salud de la pasajera en ese momento, la tripulación decidió no permitirle abordar el vuelo. Lamentablemente, la pasajera falleció posteriormente en Johannesburgo", dijo la compañía, que también trasladó sus condolencias a la familia.

El vuelo despegó finalmente sin la mujer, mientras las autoridades sanitarias comenzaron después a contactar con todos los pasajeros y tripulantes que estuvieron en el avión.

El brote del crucero MV Hondius

El brote se originó en el crucero MV Hondius, que había partido desde Ushuaia, en Argentina. Hasta el momento se han confirmado tres fallecidos relacionados con el virus, entre ellos la pasajera holandesa y su marido, que murió días antes a bordo del barco.

Las autoridades sanitarias internacionales mantienen activados los protocolos de seguimiento mientras continúan rastreando a pasajeros que abandonaron el crucero antes de declararse oficialmente la alerta.

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