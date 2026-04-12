Pedro Sánchez y Núñez Feijoo celebran el fin de Orbán: "Gana Europa y los valores europeos"

Tanto Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, como el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, han felicitado a Péter Magyar como ganador de las elecciones de Hungría de este domingo que han confirmado el fin del gobierno de Viktor Orbántras 16 años en el poder (2010).

El líder del PSOE se ha pronunciado tras conocerse que el partido Tisza, liderado por el conservador Péter Magyar, ha arrasado en los comicios consiguiendo 137 de los 199 escaños y dejando a Orbán con solo 55, con más del 80% escrutado.

Sánchez, a Magyar: "Deseando trabajar juntos"

"Hoy ganan Europa y los valores europeos. Felicidades a todos los ciudadanos húngaros por unas elecciones históricas. Deseando trabajar juntos, @magyarpeterMP, por un futuro mejor para todos los europeos"

Feijóo: "Se refuerza la estabilidad en el continente"

En la misma línea ha ido el presidente de los populares: "Es una gran noticia que en Europa haya más Partido Popular. En tiempos de incertidumbre, Hungría ha votado masivamente por un partido europeísta para que refuerce la estabilidad en el continente. Quienes creemos en la democracia liberal, el Estado de Derecho y la necesidad de ayudar a Ucrania tenemos motivos para el optimismo. Gran día para los húngaros y para @magyarpeterMP, al que acabo de felicitar por esta gran victoria. El próximo gran éxito del EPP será en España", ha escrito por su parte Núñez Feijóo.

Abascal, líder de Vox, sí que se ha mostrado decepcionado con el resultado de las elecciones: "Hungría era la única nación de Europa a salvo de la invasión islamista. La derrota de Víctor Orbán la pone en peligro. Orbán deja una Hungría mucho mejor de la que recibió. Y deja una honda huella en todas las fuerzas patriotas de Europa. Hay que seguir peleando por la soberanía, la libertad y la prosperidad de las naciones".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.