Ordenan demoler la montaña construida en lo alto de un edificio en Pekín

La peculiar villa de montaña, con rocas y árboles incluidos, que un pequinés ha construido, pese a las protestas de sus vecinos, en lo alto de un rascacielos de 26 plantas deberá ser demolida por ser una construcción ilegal, según informaron este martes las autoridades de la capital china.



A raíz de que imágenes de la inusual construcción aparecieran en televisiones y medios de todo el mundo, responsables del Ayuntamiento han colocado en la puerta de acceso al jardín una notificación en la que avisan al dueño de que debe desmantelar la "montaña" y su villa en 15 días, ya que incumple las normativas.



La faraónica construcción fue idea de Zhang Biqing, un médico tradicional chino que, según los medios locales, ocupó cargos políticos en la ciudad y tiene buenos contactos que le permitieron edificar sin permiso sobre uno de los bloques de la urbanización Park View.



El jardín de piedra -en realidad cemento que imita a rocas- ocupa unos mil metros cuadrados, la práctica totalidad de la azotea, y es perfectamente visible desde la calle, ya que se encuentra junto a una avenida muy concurrida, junto a una de las zonas verdes más populares de la ciudad, el Parque del Bambú.



Al parecer, Zhang no tenía suficiente con las buenas vistas del parque que le ofrecía la azotea, que adquirió a la constructora del edificio, y ha pasado seis años construyendo su ambicioso jardín, pese a las quejas de los vecinos del bloque por los ruidos y los problemas que desde entonces tienen con sus cañerías.



"Siempre le estábamos preguntando que qué demonios construía allá arriba", señaló uno de los vecinos del bloque, apellidado Gao, quien aseguró que "la culpa en realidad no es de Zhang, sino de la empresa de mantenimiento de la zona residencial, que vio lo que pasaba y no hizo ni caso".



"En realidad toda la planta era suya, podía hacer con ella lo que quisiera, ya fuera una villa o una casa para el perro", señaló Gao, quien dijo que él y sus vecinos no se quejaron mucho ante las autoridades del caso "porque no teníamos tiempo y pensábamos que Zhang, aunque no parece rico ni famoso, debe de tener buenas conexiones".



No es la primera noticia de raras construcciones en los tejados de China que se publica este mes, ya que la semana pasada se reveló que en un centro comercial aún no abierto en la ciudad de Hengyang, en el centro del país, se han construido varias villas de lujo, que también serán demolidas por no reunir los permisos necesarios.