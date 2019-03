El Papa pide a los jóvenes que sean "cristianos al cien por cien"

El papa Francisco exhortó a los jóvenes a ser cristianos al cien por cien, "no almidonados, de fachada, sino auténticos" y les aseguró que Jesús ofrece "algo más grande que la Copa del Mundo, la posibilidad de una vida fecunda y feliz".

El Obispo de Roma hizo estas manifestaciones durante la Vigilia de la XXVIII Jornada Mundial de la Juventud, que se celebra en la playa de Copacabana, de Río de Janeiro, uno de los momentos más sugestivos de las JMJ, al que asisten más de dos millones de jóvenes, según el portavoz vaticano, Federico Lombrdi.

"Estoy seguro de que la simiente cae en buena tierra, que ustedes quieren ser buena tierra, no cristianos a tiempo parcial, no 'almidonados', de fachada, sino auténticos. Estoy seguro de que no quieren vivir en la ilusión de una libertad que se deja arrastrar por la moda y las conveniencias del momento", señaló.

Francisco agregó que sabe que los jóvenes apuntan a lo alto, "a decisiones definitivas que den pleno sentido a la vida. El pontífice también exhortó a los muchachos a no tener miedo a ir contracorriente.

El Obispo de Roma dijo que ha seguido "atentamente" las noticias sobre "tantos" jóvenes que en muchas partes del mundo han salido por las calles en los últimos meses "para expresar el deseo de una civilización más justa y fraterna, son jóvenes que quieren ser protagonistas del cambio".

"Los aliento a que, motivados por los valores del Evangelio, sigan superando la apatía y ofreciendo una respuesta cristiana a las inquietudes sociales y políticas presentes en sus países", afirmó. El Papa añadió que, sin embargo, queda la pregunta: ¿Por dónde empezar? y subrayó que cuando preguntaron a la Madre Teresa de Calcuta qué era lo que debía cambiar en la Iglesia, respondió: "Tú y yo".

Francisco subrayó que Jesús sigue necesitando de los jóvenes para su Iglesia, "nos pide que seamos sus discípulos, que 'juguemos en su equipo'". En ese punto echó mano del fútbol: "Creo que a la mayoría de ustedes les gusta el deporte y aquí, en Brasil, como en otros países, el fútbol es una pasión nacional. Pues bien, ¿qué hace un jugador cuando se le llama para formar parte de un equipo? Debe entrenarse y entrenarse mucho", manifestó.