Un padre captura un segundo al día del primer año de vida de su hijo

Bajo el título 'A Second a Day from Birth' ('Un segundo al día desde el nacimiento'), el fotógrafo británico Sam Cornwell ha querido mostrar al mundo el primer año de vida de su bebé. Las imágenes, de algo más de 6 minutos de duración, plasman la evolución del pequeño desde el día que nació hasta que coloca la vela en su primer pastel de cumpleaños. En el vídeo se recogen los primeros pasos del niño, sus momentos de risas y también los llantos.

En la descripción del vídeo, Cornwell invita a los internautas a descubrir las andanzas del pequeño: "Conoce a nuestro hijo Indigo, que nació el 9 de julio de 2012. Desde entonces mi esposa y yo le grabamos en vídeo al menos una vez cada día hasta que ha cumplido un año. Para su cumpleaños hemos preparado un vídeo sobre este primer año. Él aún no lo puede apreciar, pero esperamos que lo haga dentro de unos años".

El vídeo, que fue colgado el pasado 10 de julio, ya ha recibido cientos de miles de visitas, en concreto unas 115.000 reproducciones en YouTube y más de 1.500.000 visitas en Vimeo. La banda sonora que acompaña al montaje es la canción 'The Winner Is', de la película Little Miss Sunshine.