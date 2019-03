El rey ordena la liberación de los detenidos chiies

Los partidos de la oposición de Bahréin se han reunido este domingo para tratar de consensuar las demandas que van a presentar al príncipe heredero Salman bin Hamad al Jalifa. La oposición reclama la instauración de una monarquía constitucional y la liberación de los prisioneros políticos.

Ibrahim Mattar, miembro del partido de la oposición Wefaq, ha declarado que quieren que, primero, el príncipe heredero acepte sus demandas, antes de que se produzca cualquier diálogo. "Estamos a la espera de alguna iniciativa del príncipe que tenga en cuenta el diálogo", ha dicho Mattar, "o bien una señal que muestre que realmente está dispuesto a instaurar una monarquía constitucional".

"Los acontecimientos se suceden más rápido de lo que nosotros habíamos anticipado. Estamos constantemente consultándonos entre nosotros con el fin de tener una postura común", ha dicho Ebrahim Sharif, secretario general de Waad, partido laico de izquierdas. "Necesitamos que los jóvenes tengan sus propios representantes para que no sientan que la revolución ha sido secuestrada por mi generación".

El príncipe heredero Salman fue designado por el rey para dirigir las conversaciones con los grupos opositores y declaró que "todos los partidos políticos del país deben de tener voz y voto en esta reunión".

Por otro lado, los manifestantes de la plaza de la Perla han comenzado a llamarla "la plaza de los Mártires", en memoria de las cuatro personas fallecidas el jueves en enfrentamientos con la Policía. "No vamos a sentarnos con asesinos. ¡No al diálogo!", ha declarado una mujer este domingo.

"He venido para comprobar que estamos unidos", ha afirmado May Hadi, una mujer suní de 27 años. "La televisión estatal está tratando de mostrarnos divididos, y no lo estamos. Quieren dar a entender que esto es una revolución chií. Pero nosotros estamos clamando por la libertad en este país", ha añadido Hadi.

La rama chií del Islam es mayoritaria en Bahréin, un reino gobernado por la familia Al Jalifa, perteneciente a la minoría suní.