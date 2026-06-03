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Suecia se prepara para enviar a la cárcel a menores a partir de 13 años

El Gobierno propone reducir la edad de responsabilidad penal de 15 a 13 años tras el aumento de asesinatos, tiroteos y atentados vinculados a bandas criminales.

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Sara Díaz
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Suecia se prepara para uno de los cambios más drásticos en su sistema de justicia juvenil. Ante el aumento de la violencia vinculada a bandas criminales, el Gobierno presentó un proyecto de ley que busca reducir la edad de responsabilidad penal de los 15 a los 13 años. La medida surge como respuesta al creciente número de delitos graves cometidos por menores de edad, incluyendo asesinatos, intentos de homicidio, atentados con explosivos y extorsiones.

Las autoridades suecas sostienen que las organizaciones criminales están reclutando cada vez más a adolescentes e incluso a niños para ejecutar actos violentos, aprovechando las limitaciones que impone la legislación vigente para procesar a menores de 15 años. Según el ministro de Justicia, Gunnar Strömmer, durante el último año 52 menores de esa edad estuvieron involucrados en investigaciones relacionadas con asesinatos o intentos de asesinato, una cifra que ha encendido las alarmas en el país nórdico.

Como parte de esta estrategia, Suecia habilitará prisiones especiales para jóvenes condenados por delitos graves. Estos centros estarán diseñados para albergar a menores de edad bajo condiciones adaptadas a su desarrollo, aunque el debate sobre cómo equilibrar el castigo y la rehabilitación sigue abierto. Incluso aspectos aparentemente menores, como permitir peluches en las habitaciones de los internos, han generado discusión entre las autoridades penitenciarias.

Los defensores de la reforma consideran que endurecer las sanciones es necesario para frenar el avance del crimen organizado y proteger la seguridad pública. Sin embargo, críticos y organizaciones de derechos humanos advierten que encarcelar a niños más jóvenes podría tener efectos negativos a largo plazo y reclaman fortalecer las políticas de prevención, educación e integración social.

El proyecto aún deberá superar el proceso legislativo, pero ya refleja la preocupación de Suecia por una violencia juvenil que ha transformado el debate sobre seguridad y justicia en el país.

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