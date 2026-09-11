Un hombre confiesa el asesinato de una madre de siete hijos desaparecida hace 28 años

Un hombre ha admitido el asesinato de una madre de siete hijos que desapareció hace 28 años cerca de su domicilio en Dudley, en West Midlands, Reino Unido. Trevor Dunkley, de 66 años, ha reconocido ante un tribunal de Wolverhampton que mató a Patricia Lashley en septiembre de 1998 y que posteriormente se deshizo de sus restos.

Dunkley ha comparecido este jueves ante el Tribunal de la Corona de Wolverhampton, donde no ha mostrado ninguna emoción al declararse culpable de los delitos de asesinato e impedir un entierro legal. Según ha explicado su abogado, Balbir Singh, la confesión se produjo durante un interrogatorio policial.

El cuerpo de Patricia nunca fue encontrado. El abogado ha explicado ante el juez Michael Chambers que Dunkley aseguró a la Policía que había ocultado el cadáver en el sótano de la vivienda, donde permaneció durante meses hasta que se descompuso. Alrededor de nueve meses o un año después del asesinato, cuando el acusado se mudó, habría arrojado el esqueleto a unos contenedores de basura. Varios familiares de Patricia estuvieron presentes en la vista y escucharon cómo Dunkley reconocía los hechos, cometidos entre el 22 y el 28 de septiembre de 1998. La Policía cree que el acusado conocía a la víctima.

Patricia, conocida por sus allegados como Pat o Jade, vivía en Hall Street, en Dudley. Según las autoridades, tenía vínculos con Londres, Gales, Newcastle y Escocia y también utilizaba los nombres de Vanessa y Tricia, además del apellido Bradford. Durante la vista, el juez Chambers destacó el "coraje" de Dunkley por declararse culpable después de casi tres décadas, aunque sus familiares hayan tenido que esperar todo este tiempo para conocer qué ocurrió con Patricia.

"Ha tenido el coraje de declararse culpable de estos hechos y recibirá la consideración correspondiente por ello", le ha trasladado el magistrado.

Dunkley, que ha comparecido con gafas de montura redonda y un jersey gris, continuará en prisión preventiva hasta la sentencia, prevista para el próximo 6 de noviembre. El juez ha recordado que el asesinato conlleva una pena de cadena perpetua y ha ordenado la elaboración de un informe previo a la sentencia. "Como sabe, la condena por asesinato es la cadena perpetua", ha señalado Chambers, que también le ha instado a colaborar en la elaboración del informe. Mientras tanto, Dunkley permanecerá bajo custodia.