Muere la princesa Astrid de Noruega a los 94 años, hermana del rey Harald V

La princesa Astrid de Noruega, hermana del recién difunto rey Harald V, cuyo funeral sucedió el miércoles, ha muerto este viernes a los 94 años, informa la Casa Real noruega.

El rey Haakon VIII ha recibido con enorme tristeza la noticia de la muerte de su tía y ha ordenado que las banderas del Palacio Real sean arriadas a media hasta este viernes, igual que en el día del funeral, según la nota.

"Su fallecimiento es una gran pérdida para todos nosotros. La echaremos de menos", ha declarado Haakon, que asumió el trono tras morir su padre Harald el pasado 28 de agosto a los 89 años.

El monarca escandinavo afirma que Astrid "representó a la Casa Real con calidez y dedicación". "A los 22 años, tuvo que asumir el papel de primera dama tras el fallecimiento de mi abuela, la princesa heredera Martha", ha recordado.

También subraya que fue "un gran apoyo" para Harald V y "para el resto de la familia". "Aprendimos mucho de ella y nunca tuvo miedo de expresar su opinión. Su fallecimiento es una gran pérdida para nosotros. La echaremos mucho de menos. Mi familia y yo enviamos nuestras más sentidas condolencias a los amigos más cercanos de la tía Astrid", ha declarado.

Muerte de Harald V

Harald V fue ingresado el pasado día 17 de agosto por una acumulación de líquido en el cuerpo tras ser tratado con cortisona por una anemia hemolítica. Unos días más tarde, la Casa Real informó de que su situación había empeorado al producirse una infección en la sangre, pero que el monarca había recibido antibióticos, respondido al tratamiento y se encontraba "estable".

El monarca de mayor edad de Europa había pasado por varios problemas de salud en los últimos años, con varias hospitalizaciones por infecciones de diverso tipo.

Los Reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por la reina Sofía, asistieron este miércoles en Oslo al funeral de Estado de Harald V de Noruega. Representantes de las casas reales europeas y de otras partes del mundo se desplazaron hasta la capital noruega para despedir al monarca.

Además, el príncipe Guillermo de Gales y el presidente de Ucrania.

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