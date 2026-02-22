De 'operación relámpago' a guerra interminable: Ucrania cumple cuatro años de invasión

Los sistemas de defensa antiaéreos ucranianos han interceptado esta madrugada misiles rusos sobre Kiev. Los bombardeos han alcanzado también los alrededores de la capital y han dejado varios heridos. Muchos vecinos han tenido que pasar la noche refugiados en el metro, en una estampa que recuerda la vulnerabilidad cotidiana de la población civil cuando el conflicto se aproxima al cuarto aniversario de la invasión rusa.

Horas antes del ataque en Kiev, una joven policía murió y 25 personas resultaron heridas por varias explosiones en cadena en Leópolis. Según el relato de las autoridades, los agentes acudieron tras recibir una llamada de alerta que resultó ser una trampa.

Se habla de "atentado terrorista" y se investiga la posible implicación de los servicios secretos rusos. Todo ocurre a solo dos días de que se cumplan cuatro años del inicio de la invasión, una guerra que "desangra" a la población civil.

15.172 civiles muertos, entre ellos 766 niños

Las cifras citadas en el balance atribuido a la ONU sitúan en 15.172 los civiles muertos y en 41.378 los civiles heridos. Entre las víctimas hay miles de menores: 766 niños muertos y 2.540 heridos.

Las bajas militares serían aún mayores. Rusia no ofrece datos, pero las estimaciones mencionadas —con fuente CSIS— apuntan a que más de 1,2 millones de militares rusos han quedado "fuera de combate", mientras que en el bando ucraniano la cifra rondaría los 600.000 entre muertos, heridos y desaparecidos.

El conflicto empezó con el objetivo declarado de una ofensiva rápida. El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció una "operación militar especial" y afirmó que iba a "desmilitarizar y desnazificar" Ucrania. Pero la previsión de una "guerra relámpago" se frustró: el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, respondió que estaban "distribuyendo armas para defender" el país.

Siguieron los episodios más cruentos: millones de personas abandonaron sus hogares —más de cinco millones, según el texto— y llegaron ataques contra Odesa y Mariúpol. Ucrania resistía y Occidente se volcó con ayuda militar y contactos diplomáticos, con un apoyo de más de 300.000 millones de euros en estos cuatro años, según la información aportada.

El horror continuó en Bucha, escenario de una masacre por la que Rusia fue acusada de crímenes de guerra. En verano de 2022, Ucrania lanzó una ofensiva sorpresa en Járkov que cambió la trayectoria del conflicto: en tres semanas, las fuerzas ucranianas recuperaron el doble de territorio del que Rusia había capturado en meses.

Con el desgaste y las altísimas bajas, hubo breves alivios con liberaciones de prisioneros. Los mercenarios del grupo Wagner ganaron peso, hasta que su líder, Yevgeny Prigozhin, encabezó una rebelión armada contra el Kremlin y murió dos meses después en un accidente de avión.

La guerra se fue estancando y los drones se volvieron imprescindibles. Los bombardeos contra infraestructuras han dejado sin luz a miles de ucranianos durante cuatro inviernos. En 2024, Kiev realizó su primer ataque en territorio ruso, en la ciudad fronteriza de Kursk.

Y, pese a las negociaciones de paz impulsadas por Estados Unidos, el final parece lejano: las conversaciones han sido intermitentes y siguen enquistadas por la cuestión territorial. Según el texto, Rusia controla ahora el 70% del este de Ucrania. La imagen de Kiev bajo ataque podría parecer de hace cuatro años, pero es de hace apenas unas horas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.