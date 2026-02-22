VÍDEO: Estados Unidos envía un barco hospital a Groenlandia y Dinamarca rechaza la necesidad de asistencia

Estados Unidos ha anunciado el envío de un barco hospital a Groenlandia, con el objetivo de prestar asistencia médica a la población local. El presidente, Donald Trump, ha asegurado que la misión busca atender a los enfermos que lo necesiten en la isla, un gesto que, según Washington, responde a razones humanitarias.

La iniciativa, sin embargo, ha recibido una respuesta inmediata por parte de Dinamarca. El Gobierno danés ha recordado que Groenlandia, territorio autónomo bajo soberanía danesa, ya cuenta con un sistema sanitario plenamente operativo. Según Copenague, la sanidad en la isla es universal y gratuita, por lo que no existe carencia de servicios médicos que justifiquen una intención externa en este tipo.

El envío del barco hospital por parte de Estados Unidos, se produce en un contexto de renovado interés estratégico por el Ártico, una región en la que Groenlandia ocupa una posición clave. No obstante, las autoridades danesas han insistido en que la cuestión sanitaria no debe mezclarse con consideraciones geopolíticas.

