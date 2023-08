Una bomba dentro del avión de Prigozhin, la teoría de EEUU sobre el accidente en que murió el líder del grupo Wagner

El Pentágono ya ha descartado que un misil fuese el que hubiera provocado el derribo del avión en el que viajaba el líder del grupo Wagner, Prigozhin. Sin embargo, no creen que su muerte haya sido un accidente. Desde la Inteligencia de Estados Unidos, apuntan a que podría haber sido un asesinato.

En Estados Unidos se barajan diferentes hipótesis, entre ellas, la de un posible atentado con una bomba dentro del avión. Pero el Kremlin ha sido hoy tajante. Defiende que las teorías de occidente son una absoluta mentira.

¿Qué ocurrió?

El ministerio de Situaciones de Emergencia y la Agencia Federal de Transporte Aéreo informó de la muerte de los 10 pasajeros que viajaban en el interior de la aeronave Embraer Legacy 600, el avión privado de Prigozhin que iba a hacer una ruta entre Moscú y San Petersburgo.

El siniestro tuvo lugar a las 18:40 (hora rusa), mientras se encontraba sobrevolando la región de Tver. La explosión del avión provocó que las hipótesis no tardarán en llegar, pero la oficial estaba basada en una investigación que se había ordenado llevar a cabo en el momento en el que se conoció lo que había ocurrido, pero no se han dado muchos detalles al respecto.

Lo que se conoce es que, durante el vuelo, tuvo lugar una explosión bajo el tren de aterrizaje que fue una de las principales causas de la rotura de una de las alas. El choque entre el estabilizador y esta condujo al aparato a descender en caída libre desde una altura de casi 8.000 metros.

Algunas hipótesis

El ministerio de Situaciones de Emergencia no ha dado muchos detalles hasta el momento, pero mucha gente no confía en la versión que dan de lo ocurrido. Una de las primeras hipótesis que se barajaron fue la de un ataque terrorista, y aunque no se va a descartar ninguna de ellas, la inteligencia estadounidense no cree que esta teoría sea muy probable, en cambio, se apunta a que el accidente podría deberse a fallos técnicos o humanos.

¿Qué apuntan desde el Pentágono?

Un funcionario de la Administración Biden, en declaraciones recogidas por el Financial Times, ha asegurado que en este momento no tienen información que surgiera que se lanzara un misil tierra-aire contra el avión privado en el que supuestamente viajaba Yevgueni Prigozhin

La principal teoría que bajara Washington es que había una bomba a bordo que provocó la explosión del avión en la zona de Tver.