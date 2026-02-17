Rusia y Ucrania vuelven a la mesa de negociaciones en Ginebra bajo la presión de Trump

Las delegaciones diplomáticas de Rusia y Ucrania vuelven a retomar las negociaciones de paz con la mediación de EE.UU., esta vez en Ginebra. Una nueva cita en el Hotel Intercontinental de la ciudad suiza a partir de las 10h tras los dos encuentros que mantuvieron a finales de enero en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski ha querido marcar sus líneas rojas antes de la reunión y meter presión a los rusos. Alerta de que “sería un grave error cederle territorios a un agresor porque luego querrá más” y avisa de que “a Putin no puedes detenerlo ni con besos, ni flores”.

Ucrania asiste a Ginebra con la esperanza de conseguir “soluciones concretas” al conflicto, según ha afirmado el ministro de Exteriores, Andri Sibiga. El jefe de la diplomacia ucraniana afirma que "ahora cuentan con propuestas de EE.UU. para garantías de seguridad de 15 años, pero queremos 20 años o más".

Trump quiere poner fin a la guerra esta primavera

Precisamente, llegan bajo la presión del presidente de EE.UU., Donald Trump, para que acepten un acuerdo cuanto antes. Zelenski ha desvelado que Trump quiere dejarlo todo cerrado esta primavera porque luego la Casa Blanca quiere centrarse en preparar las elecciones de medio mandato de noviembre.

"Están en negociaciones y será muy fácil, quiero decir, es mejor que Ucrania se siente rápido a la mesa", ha afirmado Trump a bordo del Air Force One. Por su parte, Zelenski a través de las redes ha afirmado que aceptaría "todas las propuestas realistas de Estados Unidos, empezando por la propuesta de un alto el fuego incondicional y a largo plazo que Rusia rechaza".

El presidente ucraniano también ha mostrado su preocupación por un documento que asegura le han mostrado los servicios de inteligencia de su país sobre un posible acuerdo de cooperación económica entre Rusia y Estados Unidos valorado en unos 10,15 billones de euros. Según esos mismos informes, Rusia estaría preparando nuevos ataques masivos contra la infraestructura energética.

Europa no está en la mesa de negociaciones

En Ginebra no estarán representados los países europeos. El presidente francés Emmanuel Macron ha asegurado que “Europa es la que deberá definir las reglas de coexistencia con Rusia".

"Tenemos que ser nosotros quienes negociemos esta nueva arquitectura de seguridad el día después porque nuestra geografía no cambiará, somos vecinos”, ha señalado Macron.

