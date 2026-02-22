El servicio secreto mata a un joven de 20 años que intentaba entrar en la residencia de Donald Trump en Mar-a-Lago

El Servicio Secreto de Estados Unidos ha informado el domingo de que sus agentes dispararon y mataron a un hombre de unos 20 años después de que intentara entrar ilegalmente en un perímetro de seguridad del complejo Mar-a-Lago del presidente Donald Trump en West Palm Beach, Florida.

El presidente estadounidense no se encontraba allí, sino en la Casa Blanca. Según el comunicado del Servicio Secreto, "los agentes actuaron a la 1:30h de la mañana, hora local, tras una entrada no autorizada".

La identidad del joven, que tenía unos 20 años, no se difundirá hasta que sus familiares no hayan sido informados de su muerte. La nota difundida en redes sociales, detalla que el hombre fue localizado en la puerta norte de Mar-a-Lago con lo que parecía ser un arma y un bidón de combustible.

Los agentes del Servicio Secreto y de la Oficina del Sheriff de Palm Beach se enfrentaron al joven y en ese intercambio hubo disparos. Según el comunicado, ningún agente de las fuerzas del orden resultó herido. Lo sucedido está bajo investigación y los agentes implicados estarán de baja administrativa a la espera de las conclusiones de las pesquisas.

Este artículo es una noticia de última hora sobre y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad sobre este tema en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter o Instagram.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.