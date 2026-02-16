La líder opositora de Bielorrusia advierte de que Putin está trasladando misiles nucleares a la frontera con la UE: "Que presten más atención"

Sviatlana Tsikhanouskaya, líder opositora bielorrusa, ha advertido que Rusia está trasladando misiles nucleares a la frontera con la Unión Europea. Además, es Bielorrusia el que estaría permitiendo la invasión de Putin a Ucrania y también a Europa.

El aviso a la UE: "Tienen que prestar más atención a lo que está sucediendo"

Tsikhanouskaya ha recordado a la Unión Europea que tiene que "prestar más atención a lo que está sucediendo", teniendo en cuenta que el gobierno ruso está trasladando misiles Oreshnik a instalaciones militares cerca de Krychau, Bielorrusia.

"Vemos cómo en territorio bielorruso, el régimen de Lukashenko intensifica la presencia de Rusia. Están a punto de desplegar armas nucleares y misiles rusos", declaró la opositora de Lukashenko, líder autoritario de Bielorrusia. El país bielorruso también proporciona territorio e infraestructura industrial para el complejo militar e industrial de Rusia.

El hecho de que Rusia estuviera colocando misiles en la frontera con la UE sería una demostración del poderío de Moscú, que reduciría mucho su tiempo de respuesta o ataque al viejo continente.

Estos misiles podrían llegar al Reino Unido en ocho minutos

El sistema de misiles Oreshnik, según los expertos en armamento nuclear, podría llegar al Reino Unido en ocho minutos.

Por otra parte, se calcula que el alcance estimado de Oreshnik va de 3.000 a 5.500 kilómetros y puede transportar ojivas convencionales o nucleares. Además, está equipado con vehículo de reentrada múltiple e independiente.

Acusan a Rusia de haber envenenado a Navalni con un veneno de rana

Durante estos últimos días también se ha hablado mucho de la muerte del opositor Alexéi Navalni, que sucedió hace dos años. Según las investigaciones del caso, Navalni falleció a causa de la epibatidina. Un compuesto tóxico de origen natural aislado, por primera vez en la década de 1970, a partir de la piel de la rana venenosa Epipedobates tricolor, una especie originaria de Ecuador. Rusia ha negado las acusaciones: "Nadie se va a creer esa tontería sobre una rana"

