Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Mundo

La líder opositora de Bielorrusia advierte de que Putin está trasladando misiles nucleares a la frontera con la UE: "Que presten más atención"

Según los expertos, los misiles Oreshnik podrían llegar a Reino Unido en ocho minutos.

Guerra nuclear: Cu&aacute;les son los efectos de las armas nucleares

Guerra nuclear: Cuáles son los efectos de las armas nuclearesGetty

Publicidad

Sviatlana Tsikhanouskaya, líder opositora bielorrusa, ha advertido que Rusia está trasladando misiles nucleares a la frontera con la Unión Europea. Además, es Bielorrusia el que estaría permitiendo la invasión de Putin a Ucrania y también a Europa.

El aviso a la UE: "Tienen que prestar más atención a lo que está sucediendo"

Tsikhanouskaya ha recordado a la Unión Europea que tiene que "prestar más atención a lo que está sucediendo", teniendo en cuenta que el gobierno ruso está trasladando misiles Oreshnik a instalaciones militares cerca de Krychau, Bielorrusia.

"Vemos cómo en territorio bielorruso, el régimen de Lukashenko intensifica la presencia de Rusia. Están a punto de desplegar armas nucleares y misiles rusos", declaró la opositora de Lukashenko, líder autoritario de Bielorrusia. El país bielorruso también proporciona territorio e infraestructura industrial para el complejo militar e industrial de Rusia.

El hecho de que Rusia estuviera colocando misiles en la frontera con la UE sería una demostración del poderío de Moscú, que reduciría mucho su tiempo de respuesta o ataque al viejo continente.

Estos misiles podrían llegar al Reino Unido en ocho minutos

El sistema de misiles Oreshnik, según los expertos en armamento nuclear, podría llegar al Reino Unido en ocho minutos.

Por otra parte, se calcula que el alcance estimado de Oreshnik va de 3.000 a 5.500 kilómetros y puede transportar ojivas convencionales o nucleares. Además, está equipado con vehículo de reentrada múltiple e independiente.

Acusan a Rusia de haber envenenado a Navalni con un veneno de rana

Durante estos últimos días también se ha hablado mucho de la muerte del opositor Alexéi Navalni, que sucedió hace dos años. Según las investigaciones del caso, Navalni falleció a causa de la epibatidina. Un compuesto tóxico de origen natural aislado, por primera vez en la década de 1970, a partir de la piel de la rana venenosa Epipedobates tricolor, una especie originaria de Ecuador. Rusia ha negado las acusaciones: "Nadie se va a creer esa tontería sobre una rana"

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Europa y Estados Unidos hacen las paces

Europa y Estados Unidos hacen las paces

Publicidad

Mundo

Guerra nuclear: Cuáles son los efectos de las armas nucleares

La líder opositora de Bielorrusia advierte de que Putin está trasladando misiles nucleares a la frontera con la UE: "Que presten más atención"

Acusan a Rusia de envenenar al líder opositor ruso Navalny

¿Qué es la epibatidina, la toxina de la rana que mató al opositor ruso Alexei Navalni?

EuropaPress_7240255_january_14_2026_federal_agents_from_immigration_and_customs_enforcement_and

Muere de cáncer la hija del detenido por el ICE en Chicago que pidió su liberación

Andrew Mountbatten Windsor monta a caballo en Windsor Great Park, cerca de Royal Lodge, el el 2 de febrero de 2026.
CASO EPSTEIN

Los viajes del expríncipe Andrés: cenas con modelos, fotos para Epstein y masajes diarios pagados por los contribuyentes

Alberto Priego
Estados Unidos-Europa

Alberto Priego, sobre el nuevo orden mundial: "Hasta ahora, Europa aceptaba una posición subordinada y ahora Europa quiere hablar con una voz propia"

Volcán Kilauea
Volcán Kilauea

El espectacular despertar del volcán Kilauea

El Kilauea es uno de los volcanes más activos del mundo y hace unas horas ha vuelto a despertar.

Barack Obama
Barack Obama

Obama critica el "espectáculo de payasos" de Trump y asegura que existen los extraterrestres: "Y no están escondidos"

Barack Obama ha asegurado que los extraterrestres "son reales" aunque admite que él no los ha visto.

Imagen de Gisèle Pelicot

Gisèle Pelicot quiere visitar a su exmarido en prisión: "Necesito comprender para seguir reconstruyéndome"

Acusan a Rusia de envenenar al líder opositor ruso Navalny

Rusia niega las acusaciones de envenenar al líder opositor Alexei Navalni: "Nadie se va a creer esa tontería sobre una rana"

Antena3 Noticias

Duros enfrentamientos entre la policía y ortodoxos tras intentar dos soldados reclutarlos para el ejército

Publicidad