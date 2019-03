Obama publica un documental con sus logros para dar impulso a su campaña

La voz de Tom Hanks y la dirección del ganador de un Oscar Davis Guggenheim han dotado de un aroma a Hollywood a la búsqueda de reelección del presidente de EE.UU., Barack Obama, en un vídeo que busca dar un rotundo impulso a su campaña.

'El camino que hemos recorrido' es el título del documental de 17 minutos que la campaña de Obama estrenó este viernes en la red YouTube y en 300 salas de todo el país, y que presenta al mandatario como una figura resuelta que supo enfrentar con determinación una complicada herencia económica.

"Como presidente, las decisiones difíciles que tomaría no sólo marcarían el curso del país, sino que también revelarían el carácter del hombre", narra Hanks al comienzo del vídeo, cuyo coste es de 345.000 dólares. Sobre las imágenes de la victoria de Obama en Chicago el 4 de noviembre de 2008, el actor recuerda las caídas en bolsa de ese día, para señalar que los votantes tienen la opción de fijarse "en los titulares del día", o bien de "recordar lo que hemos vivido como país".

Con esa tesis, el vídeo recorre los logros del mandatario en los últimos tres años, bajo la dirección de Guggenheim, responsable del galardonado documental "An Inconvenient Truth" del ex vicepresidente Al Gore. Los testimonios del ex presidente Bill Clinton, el vicepresidente Joe Biden o el alcalde de Chicago Rahm Emanuel presentan decisiones como la firma de la reforma de salud, el rescate de las industrias automovilística y financiera o la derogación de la ley que impedía a los homosexuales servir en el Ejército.

La operación que acabó con la vida del ex líder de Al Qaeda Osama Bin Laden en su refugio de Abbottabad (Pakistán) el 2 de mayo de 2011 es la que más elogios merece a Obama en el documental, que recuerda que la decisión fue "suya, de nadie más". "Si se hubiera equivocado, su presidencia habría acabado. Terminado", sentencia Biden. Clinton, por su parte, asegura que el mandatario tomó "el camino más difícil y más honroso".

"Cuando vi lo que había pasado, me dije: 'Espero que esa fuera la decisión que yo habría tomado'", afirma el ex presidente. El propio Obama tiene pocas declaraciones durante el vídeo, en el que sí recuerda que, tras la redada en Abbottabad, no tuvo "tiempo para muchas emociones", porque el equipo de infantería de Marina estadounidense aún seguía en el complejo. "No fue hasta que supe que estaban seguros al otro lado de la frontera, que todo el mundo estaba bajo control, incluso el perro, que me permití a mi mismo algo de satisfacción", señala.

El documental concluye con imágenes de Obama en un mitin y la voz de Hanks recordando "el trabajo que queda por hacer". "Veremos las recompensas de las decisiones duras que ha hecho. No por las ganancias políticas inmediatas, sino por un cambio duradero, a largo plazo", indica Hanks. El Comité Nacional Republicano (RNC) criticó hoy el vídeo y su alta factura al publicar un falso cartel de cine en el que, junto al nombre de Obama, menciona a los que considera como "no protagonistas" del documental, como los "13 millones de parados, tres récords en déficit y una política energética coherente".