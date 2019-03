Obama busca el voto hispano en Puerto Rico

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha manifestado su intención de apoyar la celebración de un referéndum para que los puertorriqueños decidan sobre el estatus político de la isla, que actualmente es un Estado libre asociado al país norteamericano, aunque con autogobierno.

En la primera visita que un presidente estadounidense realiza a Puerto Rico en medio siglo, después de la de John. F. Kennedy, Obama se ha referido al informe que un grupo de trabajo elaboró el pasado mes de marzo, que contempla la celebración de una consulta popular para que los isleños decidan sobre su posible incorporación a Estados Unidos.

Según el mandatario, el informe "proporcionó un camino significativo para avanzar en esta cuestión, para que los residentes en la isla puedan determinar su propio futuro". "Y cuando el pueblo de Puerto Rico tome una decisión clara, mi administración estará con él", ha dicho, suscitando una gran ovación.

"Cuando competía por ser presidente, prometí incluir a Puerto Rico no solo en mi itinerario (de campaña), sino también en mi visión de hacia dónde necesita ir nuestro país y estoy orgulloso de decir que hemos mantenido esta promesa", ha aseverado Obama. En este sentido, ha destacado la importante contribución de la isla al desarrollo de Estados Unidos. Así, ha mencionado a escritores, artistas y deportistas puertorriqueños que han desarrollado su carrera en el país norteamericano, en concreto, al jugador de la NBA J.J. Barea.

No obstante, ha asegurado que es consciente de que la definición política de la isla no es su único problema, por lo que ha prometido contribuir a su crecimiento económico a través de la creación de empleo, la mejora de la educación y la construcción de viviendas, las cuestiones que más preocupan a sus residentes. "Vamos a dar a los puertorriqueños las herramientas que necesitan para construir su propio futuro económico", ha dicho.

"Y vamos a hacerlo dando a cada uno de nuestros habitantes una inyección del sueño que todos compartimos", ha agregado, al tiempo que ha reconocido que todavía queda un largo camino por recorrer para conseguir estas metas. "No necesito deciros que todavía no estamos ahí, todavía no estamos donde deberíamos estar, pero en estos tiempos desafiantes la gente de esta isla no desiste.

El pueblo de Estados Unidos no desiste. Vamos a renovar el sueño, lo hemos hecho antes y lo haremos otra vez", ha aseverado, en alusión al famoso 'sueño americano' de prosperidad. NICHO ELECTORAL Los puertorriqueños son un importante bloque de votantes en Florida, donde podrían ayudar a Obama a compensar la influencia de los cubanos de tendencia republicana en este importante estado, que logró conquistar en 2008 y que necesitará el próximo año para asegurarse la reelección. Unos 4,6 millones de puertorriqueños viven en Estados Unidos, donde pueden votar en las elecciones presidenciales, superando a los 3,9 millones que viven en el territorio estadounidense de Puerto Rico, que sólo pueden votar en las primarias presidenciales.

Los latinos apoyaron a Obama en una proporción de dos a uno en las pasadas elecciones, pero ahora se sienten decepcionados por su incapacidad de concretar la reforma migratoria que prometió durante la campaña de 2008, por tanto, la extensión de ese apoyo no puede ser vista en la actualidad como algo seguro.