Obama pedirá autorización al Congreso para actuar en Siria pero el ataque "ya está preparado"

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha anunciado que su país debe tomar medidas militares contra el régimen sirio en respuesta a la utilización de armas químicas del pasado 21 de agosto. No obstante, ha explicado que solicitará una autorización formal al Congreso estadounidense para hacer uso de la fuerza.

Obama, que ha descrito la masacre perpetrada por el régimen de Bachar Al Asad como "un insulto a la dignidad humana", ha asegurado que EEUU está preparado para atacar. "Da igual que sea mañana, dentro de una semana o dentro de un mes, estamos preparados", ha afirmado en un discruso a la nación desde los jardines de la Casa Blanca.

Califica la masacre de Al Asad como "un insulto a la dignidad humana"

Sin embargo, el presidente estadounidense ha explicado que va a buscar "la autorización para el uso de la fuerza en el Congreso", al que ha pedido que mire más allá del debate entre partidos. "Quiero que sus voces se escuchen", ha afirmado.

"Tenemos que preguntarnos lo que costaría no hacer nada, qué mensaje enviaríamos si un dictador pudiera gasear a miles de niños y quedara impune", ha reflexionado. No obstante, ha reconocido que "no todas las naciones estarán de acuerdo" en la intervención, y ha aludido en concreto al caso de Gran Bretaña, cuyo Parlamento ha rechazado apoyar un eventual ataque pese a la posición favorable de su primer ministro, David Cameron.

Obama también ha asegurado ser conciente de la falta de apoyo de la ONU en estos momentos y de la impopularidad que la decisión de actuar en Siria tiene entre los propios estadounideneses. "Sé bien que estamos cansados de la guerra tras Irak y Afganistán pero somo los Estados Unidos de América, no podemos no hacer caso a lo que ha sucedido en Damasco", ha apostillado.

"¿Qué mensaje enviaríamos si un dictador pudiera gasear a miles de niños y quedara impune?", defiende sobre su decisión

Obama está informando este fin de semana al Senado y a la Cámara de Representantes de la situación. En concreto, los miembros de la Cámara recibirán este domingo un dossier con información clasificada. Desde el punto de vista de la legalidad estadounidense, cuenta con amplios poderes y podría ordenar una acción militar sin el respaldo del Congreso y ha insistido en que Estados Unidos debe actuar para que el Gobierno sirio responda por el uso de armas químicas.

Sin embargo, sólo el 20 por ciento de los estadounidenses creen que se debe intervenir militarmente en Siria, según un sondeo publicado esta misma semana. Aún así, supone un incremento con respecto a la semana anterior, cuando sólo el 9 por ciento lo respaldaban.