Obama: "No estamos considerando el envío de tropas a Siria"

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha afirmado que elataque con armas químicas del 21 de agosto, que atribuye al régimen sirio, no quedará sin respuesta y, aunque aún no ha tomado una decisión, reiteró que está evaluando una acción militar "limitada".

Ese ataque "es un desafío para el mundo" y amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, dijo Obama antes de recibir en la Casa Blanca a los mandatarios de Estonia, Letonia y Lituania.

Además, está evaluando una acción militar sin soldados sobre el terreno en Siria que no implicaría un "compromiso" bélico a largo plazo, aunque agregó que estudia "una amplia gama" de opciones con sus asesores. "No estamos considerando un compromiso (militar) indefinido. No estamos considerando el envío de tropas", afirmó el presidente.