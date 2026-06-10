Nuevo escándalo en la monarquía noruega: la princesa Ingrid consigue plaza universitaria tras matricularse fuera de plazo

Un nuevo escándalo vuelve a salpicar a Casa Real de Noruega en un momento especialmente delicado. Con Mette-Marit esperando a ser trasplantada de pulmón y con su hijo, Marius Borg, en prisión preventiva tras ser acusado de más de 40 delitos, la princesa Ingrid se ha convertido en el centro de todas las críticas después de haber sido admitida en la universidad de Oslo fuera del plazo oficial.

La hija de Haakon y Mette-Marit estaba estudiando en Australia, pero las novedades médicas de su madre han provocado que se matricule en la Universidad de Oslo, donde podrá compaginar sus tareas con sus responsabilidades como hija y podrá cuidar y estar más cerca de su madre.

Los noruegos tienen hasta el 1 de mayo para formalizar su acceso a la universidad. La solicitud de la princesa llegó el 8 de mayo

El escándalo ha llegado cuando se ha comprobado que se ha matriculado fuera de plazo. Los noruegos tienen hasta el 1 de mayo para formalizar el papeleo que les asegure una plaza en sus aulas. Sin embargo, ella no lo hizo a tiempo y la solicitud de intercambio de la princesa Ingrid se recibió el 8 de mayo, es decir, una semana más tarde.

Ese supuesto trato de favor ha levantado una ola de críticas en torno a la familia real noruega. Tanto ha sido así que el director de estudios de la Universidad de Oslo ha salido a dar explicaciones. Tal y como recoge 'Uniforum', Audun Digerud, explicó que "algunos socios tienen plazos diferentes a los nuestros, o pueden ocurrir errores que provoquen que las solicitudes lleguen después del 1 de mayo". Asimismo, ha argumentado que desde la universidad "son flexibles cuando es posible".

El director de estudios ha defendido que no es un trato privilegiado, sino una deferencia a algunos alumnos que se quedan atrás en el proceso y no llegan a tiempo a presentar el papeleo solicitado.

Sin embargo, las explicaciones del director de estudios no han convencido a todos y son muchos los que se preguntan qué hubiese pasado si la princesa Ingrid de Noruega no tuviese sangre real.

Ha sido admitida en la Facultad de Ciencias Sociales

Por su parte, la página web de la Universidad de Oslo ha confirmado que la princesa ha sido admitida en la Facultad de Ciencias Sociales, aunque de momento no se sabe qué asignaturas exactas cursará.