Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Noruega

Marius, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, niega haber violado a varias mujeres pero reconoce agresiones

La acusación señala a Marius Borg Høiby de cometer hasta 38 delitos, entre ellos, casos de violaciones, agresiones, amenazas, drogas, daños, alteración del orden público y de tráfico.

Marius Borg Hoiby, junto a su madre, la princesa Mette-Marit

Noruega juzga al hijo de la princesa Mette-Marit por presuntamente violar a varias mujeres | EFE

Publicidad

Beni López
Publicado:

Marius Borg Høiby, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, se ha declarado no culpable de los cargos de violación, maltrato y filmar sin consentimiento a varias mujeres este martes en un juicio en Oslo. Sin embargo, ha reconocido agresiones y otros delitos menos graves.

El hijo de la princesa, de 29 años, que no es miembro de la Casa Real, ha admitido haber cometido una agresión a una mujer y, parcialmente, otro de comportamiento desconsiderado y varias amenazas. Asimismo, según informa la televisión noruega NRK y recoge EFE, Marius ha reconocido haber transportado varios kilos de marihuana para un tercero, quebrantar la prohibición de visita a una persona y varios delitos de tráfico.

La acusación recoge 38 delitos, entre ellos cuatro casos de violaciones a distintas mujeres mientras dormían, seis de conducta sexual vejatoria, y otros de agresiones, amenazas, drogas, daños, alteración del orden público y de tráfico.

El juicio se ha desarrollado con varias restricciones, entre ellas, la prohibición de mostrar imágenes del acusado y la limitación de la reproducción de testimonios y algunas pruebas.

Por su parte, la Justicia Noruega ordenó el pasado lunes la prisión preventiva durante cuatro semanas para Høiby, quien ha estado hospitalizado desde el pasado domingo por motivos desconocidos. Cabe señalar que el joven ha confesado tener problemas con el alcohol y otras drogas además de padecer problemas psíquicos.

El caso de Høiby ha generado expectación desde su detención en agosto de 2024 después de un incidente violento en casa de su exnovia. Este juicio llega después de que el periódico noruego VG señalara que la princesa Mette-Marit y Jeffrie Epstein mantuvieran contacto.

El parlamento noruego mantiene la monarquía

En el mismo día en el que se juzga al hijo de la princesa Mette-Marit, el parlamento noruego ha votado la propuesta de que el país transicione hacia una república. Una convocatoria presentada por el Partido de Izquierda Socialista y por los excomunistas de Rojo, y que fue rechazada por 141 votos contra 26, según recoge EFE.

Cabe destacar que en Noruega es habitual que las fuerzas de la izquierda presenten dicha moción coincidiendo con cambios de nuevo ciclo parlamentario.

En su anterior votación, celebrada en junio de 2022, la moción a moción fue rechazada por 131 votos frente a 35. Para que este cambio de modelo de estado siguiera hacia adelante, se establece una mayoría de dos tercios de la Cámara necesarios.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Ataque masivo de Rusia a Ucrania con un gran bombardeo contra las infraestructuras energéticas de Járkov y Kiev

Una escuela de primaria atacada en Ucrania

Publicidad

Mundo

Un coche de policía en Francia

Diez hombres acusados de violar a un niño de 5 años por "sumisión química" con el permiso de su padre

Agentes de la policía francesa

Una profesora en estado grave al ser apuñalada por un alumno de 14 años en Francia

Antena3 Noticias

El rey Juan Carlos I, Aznar o Moratinos, entre los españoles que aparecen en los documentos de Epstein

Marius Borg Hoiby, junto a su madre, la princesa Mette-Marit
Noruega

Marius, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, niega haber violado a varias mujeres pero reconoce agresiones

Bebé recién nacido
Inglaterra

Muere una bebé de 18 meses días después de que los médicos le dijeran que estaba "bien": "Sabía que había algo más"

Delcy Rodríguez, la heredera del poder venezolano tras la sombra de Maduro: Trump podría frenar sus planes
VENEZUELA

Un mes sin Nicolás Maduro: así ha cambiado Venezuela desde la intervención de EEUU

El expresidente venezolano y su esposa Cilia Flores están desde el 3 de enero encarcelados en Nueva York.

Hillary y Bill Clinton
Caso Epstein

Bill Clinton y su esposa Hillary comparecerán en el Congreso de Estados Unidos por el caso Epstein

La decisión supone un cambio de postura tras meses de desacuerdo con el comité, que incluso había iniciado los trámites para someter al pleno una votación para declarar a los Clinton en desacato al Congreso.

José Antonio Gurpegui

Gurpegui, tras las protestas contra las políticas migratorias de Trump en los Grammy: "Se le está perdiendo el miedo"

Un adolescente nada 4 kilómetros para salvar la vida de su familia

Un adolescente nada 4 kilómetros para salvar la vida de su familia

Operativo de los agentes del ICE

Donald Trump cede y los agentes del ICE llevarán cámaras corporales

Publicidad