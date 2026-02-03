Marius, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, niega haber violado a varias mujeres pero reconoce agresiones

Marius Borg Høiby, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, se ha declarado no culpable de los cargos de violación, maltrato y filmar sin consentimiento a varias mujeres este martes en un juicio en Oslo. Sin embargo, ha reconocido agresiones y otros delitos menos graves.

El hijo de la princesa, de 29 años, que no es miembro de la Casa Real, ha admitido haber cometido una agresión a una mujer y, parcialmente, otro de comportamiento desconsiderado y varias amenazas. Asimismo, según informa la televisión noruega NRK y recoge EFE, Marius ha reconocido haber transportado varios kilos de marihuana para un tercero, quebrantar la prohibición de visita a una persona y varios delitos de tráfico.

La acusación recoge 38 delitos, entre ellos cuatro casos de violaciones a distintas mujeres mientras dormían, seis de conducta sexual vejatoria, y otros de agresiones, amenazas, drogas, daños, alteración del orden público y de tráfico.

El juicio se ha desarrollado con varias restricciones, entre ellas, la prohibición de mostrar imágenes del acusado y la limitación de la reproducción de testimonios y algunas pruebas.

Por su parte, la Justicia Noruega ordenó el pasado lunes la prisión preventiva durante cuatro semanas para Høiby, quien ha estado hospitalizado desde el pasado domingo por motivos desconocidos. Cabe señalar que el joven ha confesado tener problemas con el alcohol y otras drogas además de padecer problemas psíquicos.

El caso de Høiby ha generado expectación desde su detención en agosto de 2024 después de un incidente violento en casa de su exnovia. Este juicio llega después de que el periódico noruego VG señalara que la princesa Mette-Marit y Jeffrie Epstein mantuvieran contacto.

El parlamento noruego mantiene la monarquía

En el mismo día en el que se juzga al hijo de la princesa Mette-Marit, el parlamento noruego ha votado la propuesta de que el país transicione hacia una república. Una convocatoria presentada por el Partido de Izquierda Socialista y por los excomunistas de Rojo, y que fue rechazada por 141 votos contra 26, según recoge EFE.

Cabe destacar que en Noruega es habitual que las fuerzas de la izquierda presenten dicha moción coincidiendo con cambios de nuevo ciclo parlamentario.

En su anterior votación, celebrada en junio de 2022, la moción a moción fue rechazada por 131 votos frente a 35. Para que este cambio de modelo de estado siguiera hacia adelante, se establece una mayoría de dos tercios de la Cámara necesarios.

