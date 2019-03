Los niños y adolescentes, los más perjudicados por la situación en Siria

Son pocos los que escapan a la violencia letal en Siria. Al observar a los niños que viven en campos de refugiados, a primera vista parecen alegres, pero al mirar sus dibujos es fácil hacerse una idea de lo que han sufrido.

"Un carro de combate apostado en una mezquita y en la puerta de la mezquita, 10 o 12 ataúdes... Es como si el niño quisiera decir 'en nuestro lugar de culto nos matan'", explica Nasser Oumer, presidente de la Unión de sirios en el extranjero.

La ONU acusa al gobierno de Basar Al Asad de colocar a lo menores en los cristales de autobuses militares como escudos humanos. Y a los rebeldes, de reclutarlos siendo niños para operaciones de combate.

Amer Hijazi, el presidente de la Asociación de Apoyo al pueblo sirio, explica que "ya no se sienten niños, ya no sienten infancia, ya no saben jugar, no saben coger un juguete".

No hay cifra oficial de niños asesinados en Siria, pero pueden ser cientos. Muchos han tenido que presenciar la muerte de alguno de sus amigos.

No solo son obligados a participar en la guerra, según la ONU, hay Indicios de que en Siria, los niños también sufren torturas.