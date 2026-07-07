Antena 3 Noticias
Última hora
Mundo

Terremotos Venezuela

Hoy llega a España un nuevo vuelo con 59 repatriados españoles desde Venezuela

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, no ha actualizado el dato de españoles fallecidos en los terremotos de Venezuela.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares Europa Press

Publicidad

Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
Publicado:

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha informado de que en las próximas horas llegarán a bordo de un avión 78 personas, entre ellos 59 españoles repatriados, procedentes de Venezuela.

Este avión es uno más de los que ya se han hecho con repatriados desde Venezuela desde el doble terremoto que arrasó el país. En una entrevista en Radio Nacional de España, el ministro ha indicado que además de ciudadanos españoles en el vuelo de hoy viajan también pasajeros italianos, portugueses, belgas, franceses y británicos, además de venezolanos.

El último balance que se ha hecho público desde Exteriores sitúa la cifra de españoles fallecidos en los sismos en 35,otros 11 están localizados bajo los escombros y 140 continúan desaparecidos. El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, ha elevado el número de muertos a los 3.535, mientras que los heridos superan los 16.700. Hasta ahora continúan las labores de búsqueda de supervivientes, pero una vez finalicen darán comienzo los trabajos de desescombro y la fase de reconstrucción, en la que el Gobierno, según ha dicho, está analizando las necesidades que pueda haber.

También ha dicho el titular de Exteriores que el hospital de campaña lleva 3 días de operación y "atendiendo a una media de 200 personas diariamente". Sobre la cumbre de la OTAN que arranca esta tarde, Albares espera que se consiga un mensaje de "unidad, un refuerzo de la soberanía europea y una mirada hacia la vecindad sur".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El increíble trabajo de un dron con cámara térmica que ha permitido detener a varios ladrones en Molina de Segura

Escondidos en los tejados.

Publicidad

Mundo

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares

Hoy llega a España un nuevo vuelo con 59 repatriados españoles desde Venezuela

Escondidos en los tejados.

El increíble trabajo de un dron con cámara térmica que ha permitido detener a varios ladrones en Molina de Segura

Encuentro previo a la Cumbre de la OTAN

Pedro Sánchez viaja hoy a la Cumbre de la OTAN, sin Begoña Gómez, dispuesto a defender su no a elevar al 5% del PIB el gasto militar

Última hora de los terremotos de Venezuela, en directo: 35 españoles muertos y 140 desaparecidos en el doble terremoto en Venezuela
Terremotos Venezuela

Aumentan a 3.535 los muertos tras el doble terremoto en Venezuela, entre ellos 35 españoles

Imagen de archivo de Carlos III del Reino Unido​ y el príncipe Harry.
Monarquía británica

El príncipe Harry no se alojará en el Palacio de Buckingham en su próxima visita al Reino Unido

Imagen de archivo de un agente de policía en Bélgica
Atentado escolar

Seis menores detenidos en Bélgica por planear en Tiktok un atentado contra su colegio

La Policía Local descubrió una serie de mensajes que llevaron a detenerlos en menos de 24 horas bajo sospecha de amenaza de atentado.

Soldados de Hamás
Hamás

Hamás disuelve el organismo que gobierna en Gaza desde hace décadas para "aliviar el gran sufrimiento"

Un comunicado del grupo islámico detalla que los preparativos para un traspaso de poderes se habrían llevado a cabo en presencia de un representante de la ONU.

Policía Sri Lanka.

Al menos 25 muertos y más de 100 heridos tras un motín en una prisión de Negombo, Sri Lanka

Primeras imágenes de la princesa Mette-Marit tras su trasplante de pulmón.

Reaparece la princesa Mette-Marit tras su trasplante de pulmón para celebrar la victoria de Noruega ante Brasil

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez anuncia una nueva unidad militar de emergencias mientras Venezuela sigue de luto por los terremotos

Publicidad