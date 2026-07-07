Hoy llega a España un nuevo vuelo con 59 repatriados españoles desde Venezuela

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha informado de que en las próximas horas llegarán a bordo de un avión 78 personas, entre ellos 59 españoles repatriados, procedentes de Venezuela.

Este avión es uno más de los que ya se han hecho con repatriados desde Venezuela desde el doble terremoto que arrasó el país. En una entrevista en Radio Nacional de España, el ministro ha indicado que además de ciudadanos españoles en el vuelo de hoy viajan también pasajeros italianos, portugueses, belgas, franceses y británicos, además de venezolanos.

El último balance que se ha hecho público desde Exteriores sitúa la cifra de españoles fallecidos en los sismos en 35,otros 11 están localizados bajo los escombros y 140 continúan desaparecidos. El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, ha elevado el número de muertos a los 3.535, mientras que los heridos superan los 16.700. Hasta ahora continúan las labores de búsqueda de supervivientes, pero una vez finalicen darán comienzo los trabajos de desescombro y la fase de reconstrucción, en la que el Gobierno, según ha dicho, está analizando las necesidades que pueda haber.

También ha dicho el titular de Exteriores que el hospital de campaña lleva 3 días de operación y "atendiendo a una media de 200 personas diariamente". Sobre la cumbre de la OTAN que arranca esta tarde, Albares espera que se consiga un mensaje de "unidad, un refuerzo de la soberanía europea y una mirada hacia la vecindad sur".