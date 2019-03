El presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás, reiteró hoy al presidente de EEUU, Barack Obama, su "compromiso pleno" con un verdadero proceso de paz en Oriente Medio pero consideró que el asunto de los asentamientos judíos es clave para desbloquear las negociaciones.

"El asunto de los asentamientos es clave para el éxito de las negociaciones. Todo depende de la seriedad de los israelíes y las próximas cuatro semanas van a ser definitorias", dijo Nabil Abu Rudeinah, asesor del presidente palestino y que estuvo presente en la reunión entre Obama y Abás en la Casa Blanca.

Abás le comunicó a Obama su compromiso con un "proceso de paz serio y auténtico con un socio israelí serio", agregó Rudeinah. "Ahora todo dependerá de si los israelíes aprovechan esta oportunidad para hacer verdaderos esfuerzos para la paz. Por eso decimos que las próximas cuatro semanas serán decisivas, delicadas, definitivas para el futuro de la región", subrayó Rudeinah.

El portavoz palestino no se pronunció directamente sobre las declaraciones israelíes de que no habrá cambios en el final de la moratoria en la construcción de los asentamientos en Cisjordania, que vence el próximo 26 de septiembre. No obstante, repitió que ése es uno de los escollos que ambas partes tienen que resolver para avanzar en las negociaciones. "Tendremos que esperar a ver qué pasa", puntualizó.

El presidente Obama recibió hoy en el Despacho Oval tanto a Abás como al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para impulsar las conversaciones directas de paz, congeladas tras la intervención militar israelí en la franja de Gaza de diciembre de 2008-enero de 2009. Según observadores, Obama afronta la ingente tarea de convencer tanto a israelíes como a palestinos de que sigue siendo posible una solución consensuada para el conflicto en Oriente Medio, que incluya la coexistencia pacífica de dos Estados.

Rudeinah hizo esas declaraciones en la antesala del relanzamiento formal de las negociaciones de paz directas entre israelíes y palestinos, mañana, jueves, en el Departamento de Estado. En paralelo a las conversaciones de hoy, un grupo empresarial palestino pidió a Obama que, así como su Gobierno respalda las necesidades legítimas de seguridad de Israel sea igualmente firme respecto a las de los palestinos, "dos terceras partes de los cuales constituyen, como grupo, la mayor población de refugiados en el mundo". Sin embargo, el grupo precisó que el fin de la "ocupación de 43 años de Israel de nuestra tierra es el primer requisito para asegurar nuestra libertad, seguido de la realización de nuestro sueño de un Estado plenamente soberano, democrático e independiente". El grupo llamado "Comité Empresarial Palestino para la Paz y la Reforma" publicó un anuncio de una página en el diario "The Washington Post" con la carta a Obama, en la que también enumeró varios requisitos para la paz en Oriente Medio, entre ellos que Jerusalén sea "compartida a partes iguales" entre palestinos e israelíes, y plena "libertad de movimiento" de los palestinos