Nace Esperanza, hija de uno de los mineros atrapados en Chile

Ariel Ticona, uno de los 33 mineros atrapados en la mina de San José desde principios de agosto ha tenido el martes una hija llamada Esperanza, al igual que el campamento improvisado que han instalado los familiares de los mineros junto a la mina, en el norte de Chile.



Estoy "un poquito triste porque mi hijo no presenció el parto de su hija. Me hubiera gustado que hubiera estado él, pero no se puede. Ya va a ver el video para que esté más contento", dijo emocionada la abuela de la recién nacida, María Yañez.



La madre, Elizabeth Segovia, confirmó que el padre podrá ver el nacimiento de su hija a través de un video grabado durante el parto.



Respecto al rescate de su pareja, se mostró tranquila y con paciencia para esperar su vuelta. "Estoy bien para enfrentar esto sola y él me da la tranquilidad a través de cartas", declaró ante los medios locales.



Para el rescate se intentó un fallido acceso por un ducto de ventilación y ahora se trabaja en tres vías simultáneas para intentar sacar a los mineros. La primera de esta perforaciones ya alcanza una profundidad de 268 metros.



Entretanto, las autoridades siguen vigilando la salud de los mineros y preparándolos físicamente, aunque el rescate podría tardar algunos meses.