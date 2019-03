Mursi ve el ultimátum del Ejército "confuso" y seguirá adelante con la "reconciliación nacional"

El presidente de Egipto, Mohamed Mursi, ha considerado que el comunicado emitido por el Ejército, en el que da un plazo de 48 horas a la clase política para atender las demandas populares, "puede causar confusión" y ha reiterado su intención de seguir adelante con la "reconciliación nacional".



"La Presidencia considera que algunas de las declaraciones (contenidas en dicho comunicado) conllevan significados que pueden causar confusión en el complejo ambiente nacional", ha dicho en un comunicado difundido este martes. A este respecto, la Presidencia también ha querido aclarar que el jefe del Ejército, Abdelfatá al Sisi, no consultó con Mursi su intención de dar dicho ultimátum a los políticos egipcios.



Además, ha reiterado que "sigue adelante en el camino previsto para llevar a cabo una profunda reconciliación nacional, en respuesta a las aspiraciones del gran pueblo egipcio e independientemente de cualquier declaración que profundice la división entre ciudadanos".



Comunicado

Al Sisi ha dado un ultimátum de 48 horas a los políticos para satisfacer las demandas del pueblo egipcio, después de las multitudinarias manifestaciones del pasado domingo para exigir la dimisión de Mursi.



Al Sisi ha recordado que "el Ejército dio a todas las fuerzas políticas un plazo de una semana para que alcanzaran un acuerdo para salir de la crisis habiendo pasado este periodo sin ningún gesto o acto (por parte de las mismas)". "Esto ha llevado a la salida (a las calles) y a la insistencia de la población por conseguir la libertad total, lo que ha conseguido la admiración y el interés a nivel interno, regional e internacional", ha destacado.



Al Sisi ha considerado que "la pérdida de más tiempo solo traerá más división y luchas", alertando de que "la seguridad nacional está en grave riesgo a causa de los acontecimientos que están teniendo lugar", por lo que "el Ejército, en base a sus responsabilidades, ha de hacerle frente".



Por ello, "en caso de que las demandas de la población no se vean satisfechas en este periodo, será tarea del Ejército anunciar una 'hoja de ruta' para el futuro, en la que participarán todas las facciones políticas del país, incluyendo la juventud egipcia".

No obstante, ha aclarado que "las Fuerzas Armadas no se verán involucradas en la política ni en la administración, ya que están satisfechas con su papel tal y como está recogido por las normas democráticas".