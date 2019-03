Multan a un padre por permitir que su hijo de 9 años conduzca un Ferrari

La Policía del estado de Kerala, en India, ha presentado cargos contra un hombre por permitir que su hijo de tan sólo 9 años de edad conduzca un Ferrari F430, un modelo valorado en unos 200.000 euros. En concreto, el inspector M.V. Verghese ha confirmado que Mohammed Nisham está acusado de poner en peligro la vida del niño y de permitir conducir un vehículo a un menor de edad.

Hace unas semanas, la esposa de Nisham grabó al muchacho mientras conducía el coche deportivo de gran cilindrada con motivo de su cumpleaños. En las imágenes también aparece su hermano de 7 años sentado junto a él en el asiento del copiloto. La Policía asegura que el padre amonestado es un empresario del tabaco y que también posee un negocio inmobiliario. La flota automovilística de Nisham estaría compuesta por unos 18 coches, con un valor estimado de 4 millones de dólares, algo más de 3 millones de euros.

El vídeo tuvo gran difusión en Internet poco después de ser publicado en YouTube, y ha provocado una enorme indignación en toda la India. Sin embargo, según recoge The Telegraph, los padres del niño no están arrepentidos por lo sucedido. "Estoy orgullosa de él. No es fácil para un niño de su edad para lograr una hazaña así”, ha expresado la madre, Amal Nisham.

La mujer ha afirmado que su hijo conduce desde los 5 años no sólo este Ferrari, sino también un Lamborghini de la familia, un Bentley y otros coches. "Era su noveno cumpleaños y ya llevaba varios meses insistiendo, por lo que le permitimos conducir el Ferrari. El niño es un conductor prudente y seguro", ha añadido Nisham.