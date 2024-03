La mujer violada en la India y su pareja reciben una indemnización de 12.000 euros por el salvaje ataque

La mujer violada en la India y su pareja han recibido este lunes una indemnización de un millón de rupias, unos 12.000 euros, por el salvaje ataque perpetrado por un grupo de hombres. Violaron en grupo a la mujer y mientras el hombre era severamente golpeado. Los dos turistas españoles tienen previsto irse de la India el martes en moto y viajar hasta Nepal desde donde volarán a España.

Anjaneyulu Dodde, comisionado adjunto del distrito de Dumka, en el estado norteño de Jharkhand, donde sucedió el brutal ataque lo ha confirmado: "Le hemos dado una compensación de un millón de rupias (unos 12.000 dólares) al marido. Estamos realizando una investigación exhaustiva e intentaremos garantizar un juicio rápido y una condena".

La pareja fue trasladada a una 'casa de seguridad' del Gobierno indio y allí se les ha otorgado la indemnización. "Muchas gracias al Gobierno de Jharkhand, la Policía está investigando muy rápido, tres o cuatro personas han sido detenidas", ha señalado el marido de la mujer violada.

Cuatro hombres fueron arrestados mientras la Policía continúa investigando para dar con el resto de los atacantes. "Pensábamos que nos iban a matar allí", exclamó la pareja tras la brutal agresión. Se estima que entre ocho y diez personas están involucradas en lo ocurrido.

Tanto la turista como su marido se encontraban al noreste del país viajando en moto cuando decidieron acampar en la localidad de Dumka. "Estábamos cruzando un pueblo y no había sitio donde quedarnos; ni hoteles ni nada. Decidimos acampar. Cuando estábamos dentro de la tienda, vinieron tres hombres que nos rodearon", destacó la mujer violada.

Desgarrador testimonio de la mujer

El testimonio de la mujer es desgarrador. "Se subieron encima mía y restregaron mi cara por el suelo. Con la culata me dieron en la cabeza y solo decían 'only sex'. Ahí me quitaron toda la ropa, me violaron y se fueron turnando mientras se quedaban vigilando. Estuvieron así alrededor de dos horas y pico", dijo a los medios de comunicación.

"Tengo los pechos morados, incluso en las partes íntimas también. Me han roto una costilla", agregó. La ley en la India establece duras penas para la violación, que en su mayoría no admiten fianza. Una violación según el código penal indio debe castigarse con no menos de 10 años de cárcel, y una violación en grupo con hasta cadena perpetua.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com