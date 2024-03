Sigue la investigación tras la detención de 4 hombres por la salvaje violación a la turista española en India

Tras la detención de cuatro hombres por el ataque y violación a la turista española en el noroeste de India, la Policía sigue investigando y buscando al resto de implicados. La mujer iba junto a su pareja cuando fueron atacados. "Pensábamos que nos iban a matar", relataron tras el horror. Ya han pasado la primera noche en el hospital y han recibido tratamiento médico. Después fueron trasladados a una 'casa de seguridad' del gobierno indio.

Han pasado toda la mañana en los juzgados y han tenido que revivir la salvaje violación que sufrió la mujer mientras su pareja era golpeado y maniatado. Ambos se encuentran un 'circuit house', una casa de huéspedes para la estancia de funcionarios de gobierno indio cuando están en viajes oficiales. Siguen en el distrito de Dumka, donde ocurrió el ataque, mientras se desarrolla la investigación. Se estima que son entre ocho y diez personas las que atacaron a la pareja y perpetraron la violación. Los tres detenidos -según los agentes- confesaron los hechos sin precisar las autoridades qué delitos aceptan su participación.

Tres de los detenidos han comparecido ante el tribunal. El director general de la Policía del estado, Ajay Kumar Singh, ha confirmado al diario 'Indian Express' que están en proceso de busca y captura por un equipo de investigación especial.

Fernanda y su pareja llevaban varios meses recorriendo el país desde el extremo sur. Pusieron una tienda de campaña cerca de una estación policial del distrito de Dumka para pasar la noche cuando un grupo de hombres les atacó.

"Su verdadero motivo era violarme"

"Nos han atacado en la tienda, nos han golpeado, me han puesto un cuchillo en la garganta diciendo que nos iban a matar, y a ella la han violado siete hombres", comentó en un mensaje en video la pareja de la mujer desde el hospital.

"Teníamos muy poco, su verdadero motivo era violarme", relató la víctima. "Se subieron encima mía y restregaron mi cara por el suelo. Con la culata me dieron en la cabeza y solo decían 'only sex'. Ahí me quitaron toda la ropa, me violaron y se fueron turnando mientras se quedaban vigilando. Estuvieron así alrededor de dos horas y pico", reveló.

