Una mujer, obligada a tatuarse 250 veces el nombre de su pareja por toda la cara y el cuerpo

Joke, una mujer de 52 años, acusa a su expareja de obligarla a tatuarse su nombre 250 veces por toda la cara y el cuerpo. Ahora, debe someterse a largas y dolorosas sesiones de láser para eliminar toda esa tinta negra de su cuerpo. Tenía cerca de un 90% del cuerpo cubierto por tatuajes con el nombre de 'Hans', algunos acompañados por la frase: "Propiedad de". Joke asegura que fue sometida por su expareja a soportar horas y horas de sesiones de tatuaje, aunque Hans mantiene que todos esos 'grabados' se realizaron bajo el consentimiento de la mujer durante la relación.

Según apunta Joke, su ex compró una máquina de tatuar barata por la página 'Aliexpress' en 2020, y estuvo todo ese año practicando con su cuerpo mientras marcaba su piel con sus iniciales, su nombre y frases posesivas. La mujer añade que las zonas tatuadas son todos los lugares donde Hans creía que otra persona podría haberle tocado. Una vez puso fin a la relación, Joke afirma que acudió a la policía para denunciar los abusos, aunque finalmente no siguieron adelante con el caso y no se presentaron cargos contra el hombre.

Su expareja mantiene que ella lo consintió

Andy Han, fundador de la organización holandesa 'Stichting Spijt van Tattoo', ha estado ayudando a eliminar los tatuajes de Joke durante los últimos años. Asegura que la razón por la que la policía no investiga las acusaciones es porque el acusado dice que Joke consintió en todos los tatuajes, y recuerda que en el momento en el que la mujer fue a verle por primera vez, sufría de alcoholismo y drogadicción como consecuencia de los presuntos abusos de su exnovio.

Han ahora está intentando ayudar a Joke a obtener justicia: "Cualquier persona razonable sabe que alguien no se haría tatuajes voluntariamente cerca del ojo, en la nariz o en la oreja", subraya. "Pero, en definitiva, las autoridades no pudieron seguir adelante con el caso porque era legalmente difícil de probar. Su ex afirmó que ella había dado su consentimiento", explica Han.

Recaudación de fondos y apoyo a las víctimas

La fundación ha puesto en marcha una campaña de recaudación de fondos para ayudar a Joke a sufragar de manera gratuita el largo proceso de eliminación de los tatuajes, cuyo coste se estima en más de 25.000 libras esterlinas. La campaña, publicada en 'Gofundme' ya ha superado con creces su objetivo, alcanzando más de 26.000 libras esterlinas.

A estas alturas, gran parte de los tatuajes de Joke han desaparecido, sobre todo los de su rostro. Espera estar libre de tatuajes para finales de este año. Pero eso no significa que el daño psicológico se haya reparado. A las mujeres que sufren estas situaciones, tener que ver frente al espejo los tatuajes a diario les provoca un gran dolor que no borra ningún láser.

Joke aún se encuentra en pleno proceso de recuperación. Sin embargo, quiere animar a las mujeres que han pasado por lo mismo, brindarles apoyo y demostrarles que la recuperación es posible. "Cualquiera que haya sufrido un profundo dolor puede levantarse. Si yo pude, otras también pueden", afirma Joke. También añade que los fondos adiciones que sobren de la recaudación, se destinarán a ayudar a otras mujeres que hayan pasado por situaciones similares.

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