Irán y Estados Unidos intercambian ataques con drones y misiles

En la madrugada de este sábado, 6 de junio, Irán lanzó varios ataques contra bases militares de Estados Unidos (EE. UU.) en Kuwait y Bahréin, que el ejército norteamericano aseguró haber interceptado. "Atacamos las bases de EE. UU. en la región con misiles lanzados en respuesta al ataque estadounidense contra las islas de Sirik y Qeshm", publicó la Guardia Revolucionaria iraní en un comunicado.

Anteriormente, el Comando Central de EE. UU. (CENTCOM) informó de que sus fuerzas atacaron instalaciones de radar de vigilancia costera iraníes situadas en Goruk y en la isla de Qeshm, tras los ataques al estrecho de Ormuz con drones iraníes. Según el cuerpo de élite iraní, los ataques en el estrecho buscaban impedir el paso de cuatro petroleros que intentaban cruzar este punto sin permiso de Teherán.

El Ministerio del Interior de Baréin reportó haber activado las alarmas antiaéreas, al igual que la agencia kuwaití Kuna.

"EE. UU. será responsable de las consecuencias del cierre"

La Guardia Revolucionaria iraní aseguró que sus bombardeos dañaron la sede de la Quinta Flota de Estados Unidos, con base en Bahréin; sin embargo, la CENTCOM lo desmintió, además de comunicar que había interceptado todos los misiles. "EE. UU. será responsable de las consecuencias del cierre completo del estrecho de Ormuz a las exportaciones de petróleo y gas si mantienen sus malas acciones", agregó el cuerpo de élite.

Los hechos ocurren en medio de las tensiones entre Washington y Teherán, después de varios enfrentamientos en los últimos días cerca del estrecho de Ormuz. A pesar de intercambios de ataques en la región en las últimas tres semanas, Washington insiste en que el alto el fuego sigue vigente desde abril.

Estados Unidos intercepta cuatro drones y seis misiles

Este viernes, 5 de junio, las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos han destruido seis misiles y cuatro drones de ataque unidireccional iraníes que se dirigían hacia el estrecho de Ormuz y algunos países vecinos del Golfo. Previos a atacar estaciones de radares de vigilancia costeras en Goruk y en la isla de Qeshm.

"Irán lanzó siete misiles balísticos hacia Kuwait y Baréin horas después de que el CENTCOM derribara cuatro drones de ataque iraníes lanzados hacia el estrecho de Ormuz. Posteriormente, las fuerzas estadounidenses atacaron las estaciones de radar de vigilancia costera iraníes en Goruk y en la isla de Qeshm para defenderse de nuevos ataques marítimos", ha detallado el Ejército estadounidense en un comunicado difundido en redes.

El CENTCOM ha destacado que sus efectivos en la región permanecen en estado de máxima alerta y totalmente preparados para responder a cualquier agresión "injustificada" por parte de Teherán "en defensa" de la seguridad marítima internacional. "Las fuerzas estadounidenses permanecen vigilantes y preparadas para responder a la agresión iraní injustificada en defensa propia", ha concluido.

Sin embargo, estas informaciones no coinciden con lo relatado por la Guardia Revolucionaria de Irán durante la madrugada de este sábado.

Cuatro petroleros interceptados

En un comunicado recogido por los medios oficiales iraníes, el CGRI ha informado que cuatro petroleros "dirigidos por" el Ejército estadounidense han sido interceptados, sobre las 01.30 horas (hora local) mientras intentaban abandonar "ilegalmente" el estrecho de Ormuz sin atender a las "repetidas advertencias de la Marina del Cuerpo".

"Tras el aviso, uno de los petroleros ha sido atacado y detenido, y las otras embarcaciones infractoras han retrocedido", continúa la nota castrense antes de añadir que, apenas una hora más tarde, las fuerzas estadounidenses habrían atacado con drones una torre de telecomunicaciones en Qeshm y otra en Sirik.

Este movimiento se realizó en respuesta al ataque de EE. UU. a dos bases aéreas estadounidenses en Kuwait y a "instalaciones importantes" de la Marina norteamericana en Bahréin, denunciado previamente por el CENTCOM.

"Advertimos al enemigo invasor que si estas maldades se repiten, no nos limitaremos a una respuesta acotada. Serán responsables de las consecuencias del cierre total del estrecho de Ormuz para la salida de su petróleo y gas", ha concluido la Guardia Revolucionaria.

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