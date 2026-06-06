Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

IRÁN

Irán y Estados Unidos intercambian ataques con drones y misiles

Los bombardeos intentaban impedir el paso de cuatro petroleros.

EEUU ataca radares en la costa de Irán tras destruir varios drones y misiles

EEUU ataca radares en la costa de Irán tras destruir varios drones y misilesEUROPAPRESS

Publicidad

Lucía Hernández
Publicado:

En la madrugada de este sábado, 6 de junio, Irán lanzó varios ataques contra bases militares de Estados Unidos (EE. UU.) en Kuwait y Bahréin, que el ejército norteamericano aseguró haber interceptado. "Atacamos las bases de EE. UU. en la región con misiles lanzados en respuesta al ataque estadounidense contra las islas de Sirik y Qeshm", publicó la Guardia Revolucionaria iraní en un comunicado.

Anteriormente, el Comando Central de EE. UU. (CENTCOM) informó de que sus fuerzas atacaron instalaciones de radar de vigilancia costera iraníes situadas en Goruk y en la isla de Qeshm, tras los ataques al estrecho de Ormuz con drones iraníes. Según el cuerpo de élite iraní, los ataques en el estrecho buscaban impedir el paso de cuatro petroleros que intentaban cruzar este punto sin permiso de Teherán.

El Ministerio del Interior de Baréin reportó haber activado las alarmas antiaéreas, al igual que la agencia kuwaití Kuna.

"EE. UU. será responsable de las consecuencias del cierre"

La Guardia Revolucionaria iraní aseguró que sus bombardeos dañaron la sede de la Quinta Flota de Estados Unidos, con base en Bahréin; sin embargo, la CENTCOM lo desmintió, además de comunicar que había interceptado todos los misiles. "EE. UU. será responsable de las consecuencias del cierre completo del estrecho de Ormuz a las exportaciones de petróleo y gas si mantienen sus malas acciones", agregó el cuerpo de élite.

Los hechos ocurren en medio de las tensiones entre Washington y Teherán, después de varios enfrentamientos en los últimos días cerca del estrecho de Ormuz. A pesar de intercambios de ataques en la región en las últimas tres semanas, Washington insiste en que el alto el fuego sigue vigente desde abril.

Estados Unidos intercepta cuatro drones y seis misiles

Este viernes, 5 de junio, las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos han destruido seis misiles y cuatro drones de ataque unidireccional iraníes que se dirigían hacia el estrecho de Ormuz y algunos países vecinos del Golfo. Previos a atacar estaciones de radares de vigilancia costeras en Goruk y en la isla de Qeshm.

"Irán lanzó siete misiles balísticos hacia Kuwait y Baréin horas después de que el CENTCOM derribara cuatro drones de ataque iraníes lanzados hacia el estrecho de Ormuz. Posteriormente, las fuerzas estadounidenses atacaron las estaciones de radar de vigilancia costera iraníes en Goruk y en la isla de Qeshm para defenderse de nuevos ataques marítimos", ha detallado el Ejército estadounidense en un comunicado difundido en redes.

El CENTCOM ha destacado que sus efectivos en la región permanecen en estado de máxima alerta y totalmente preparados para responder a cualquier agresión "injustificada" por parte de Teherán "en defensa" de la seguridad marítima internacional. "Las fuerzas estadounidenses permanecen vigilantes y preparadas para responder a la agresión iraní injustificada en defensa propia", ha concluido.

Sin embargo, estas informaciones no coinciden con lo relatado por la Guardia Revolucionaria de Irán durante la madrugada de este sábado.

Cuatro petroleros interceptados

En un comunicado recogido por los medios oficiales iraníes, el CGRI ha informado que cuatro petroleros "dirigidos por" el Ejército estadounidense han sido interceptados, sobre las 01.30 horas (hora local) mientras intentaban abandonar "ilegalmente" el estrecho de Ormuz sin atender a las "repetidas advertencias de la Marina del Cuerpo".

"Tras el aviso, uno de los petroleros ha sido atacado y detenido, y las otras embarcaciones infractoras han retrocedido", continúa la nota castrense antes de añadir que, apenas una hora más tarde, las fuerzas estadounidenses habrían atacado con drones una torre de telecomunicaciones en Qeshm y otra en Sirik.

Este movimiento se realizó en respuesta al ataque de EE. UU. a dos bases aéreas estadounidenses en Kuwait y a "instalaciones importantes" de la Marina norteamericana en Bahréin, denunciado previamente por el CENTCOM.

"Advertimos al enemigo invasor que si estas maldades se repiten, no nos limitaremos a una respuesta acotada. Serán responsables de las consecuencias del cierre total del estrecho de Ormuz para la salida de su petróleo y gas", ha concluido la Guardia Revolucionaria.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El Papa León XIV vuelve a poner a España en el mapa del Vaticano

El papa Juan Pablo II

Publicidad

Mundo

EEUU ataca radares en la costa de Irán tras destruir varios drones y misiles

Irán y Estados Unidos intercambian ataques con drones y misiles

Imagen de la explosión

Un dron marítimo explota en un puerto de Rumanía y Ucrania admite que era suyo

Príncipe Andrés

El expríncipe Andrés alquilaba propiedades a sus trabajadores en Windsor

Imagen de las protestas contra el resort de lujo que planea construir Ivanka Trump en una isla de Albania
Resort de lujo

"Ivanka, vete a casa", así es el megaproyecto de lujo de la hija de Trump que genera protestas en Albania

Estación Espacial Internacional
NASA

La NASA detecta una fuga en la Estación Espacial Internacional y prepara la evacuación de los astronautas

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski
Guerra de Ucrania

Zelenski da un paso inédito y envía una carta directa a Putin para negociar el fin de la guerra en Ucrania

Moscú confirma la recepción de la misiva y responde invitando a Zelenski a viajar a la capital rusa.

Donald Trump
Crisis Cuba

Trump redobla la presión sobre Cuba e impone nuevas sanciones a Díaz-Canel

La Administración Trump congela bienes de dirigentes cubanos y aumenta la presión sobre el régimen de La Habana.

Imagen de la princesa de Noruega, Mette Marit

Novedades del estado de salud de la princesa Mette-Marit y su enfermedad: "Pone en peligro su vida"

Papa León XIV

Así vestirá el Papa León XIV en su visita a Madrid

La Policía localiza el cuerpo sin vida de Lyhanna.

Hallan muerta en una granja abandonada a Lyhanna, la niña de 11 años desaparecida en Francia

Publicidad