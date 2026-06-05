Así vestirá el Papa León XIV en su visita a Madrid

Madrid ultima los preparativos para recibir al papa León XIV del 6 al 9 de junio de 2026. Su primera cita será una visita de cortesía a la Familia Real, y durante sus tres días en la capital, entre otros, ofrecerá una misa en la plaza de Cibeles y presidirá un encuentro con la comunidad diocesana en el Santiago Bernabéu. Además de Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife serán las cuatro sedes oficiales de un viaje que llega tras casi quince años sin que un Pontífice pise territorio nacional. A pesar de que las autoridades aragonesas insistieron para que el Santo Padre incluyera su comunidad en el itinerario oficial, finalmente la agenda papal no ha permitido esta parada. No obstante, Aragón, y más concretamente Zaragoza estará muy presentes en la cita del Santo Padre en el país.

El taller zaragozano Zarasanta ha estado las últimas semanas trabajando a contrarreloj para confeccionar las prendas litúrgicas que lucirán el Pontífice, los cardenales, los obispos y los sacerdotes durante varias ceremonias del viaje. El encargo, según ha detallado el propietario del taller, Daniel López Montañez, en una entrevista en la COPE, ronda las 4.930 piezas, sin contar la vestimenta especial de León XIV. Entre las prendas figuran casullas, estolas, mitras, roquetes, albas y capas pluviales. También se preparan otros elementos necesarios para las celebraciones, como humerales, paleas, corporales y manutergios. El taller ha asumido además el suministro de objetos sagrados como cálices y copones, imprescindibles para las eucaristías multitudinarias.

El estilo de León XIV, bajo la lupa

Durante su visita, la vestimenta tendrá una lectura que va más allá de lo ornamental, ya que desde su primera aparición en el balcón de San Pedro, León XIV ha marcado distancias con el estilo más austero de Francisco. El nuevo Papa recuperó, entre otros, la muceta roja y la estola tradicional en su primera bendición, un gesto que ya fue interpretado como una vuelta a una mayor solemnidad litúrgica, aunque sin llegar al nivel de Benedicto XVI.

Esa línea se ha mantenido en sus apariciones posteriores, con un uso más habitual del hábito coral en su día a día y celebraciones oficiales. Por eso, una de las incógnitas de su llegada a España será si mantiene esa misma apuesta por el protocolo tradicional también al bajar del avión en Madrid.

En Barcelona, además, todas las miradas estarán puestas en los posibles guiños a Antoni Gaudí, coincidiendo con el centenario de su muerte. La Sagrada Familia será uno de los grandes escenarios del viaje y no se descarta que la liturgia incorpore detalles vinculados al templo y a la figura del arquitecto.

Diseño aragonés para la visita en Madrid

Cabe destacar que las prendas no serán iguales en todas las paradas del pontífice, ya que cada diseño busca dialogar con el lugar donde se utilizará. En el caso de Madrid, el equipo de Zarasanta se ha inspirado en elementos del patrimonio religioso madrileño, con referencias a vidrieras, cálices y motivos vinculados a la catedral de la Almudena.

Para la confección de estas piezas, el taller ha optado un cosido manual para asegurar un acabado fino y ha descartado los bordados tradicionales, ya que, según detalla el Confidencial, no era viable realizar decenas de miles de metros de bordado en los plazos previstos. Como alternativa, el equipo ha recurrido también a tecnología 3D para adaptar determinadas piezas a las medidas necesarias. En sus redes sociales se puede ver el proceso de confección de las piezas.

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