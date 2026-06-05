Trump redobla la presión sobre Cuba e impone nuevas sanciones a Díaz-Canel

La Administración de Donald Trump ha vuelto a endurecer su política hacia Cuba con una nueva ronda de sanciones dirigida contra el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, su esposa y varios miembros destacados de la cúpula política y militar de la isla. La medida supone un nuevo paso en la estrategia de presión de Washington sobre el Gobierno de La Habana.

Según informó el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, las sanciones afectan a personas que, a juicio de la Administración estadounidense, desempeñan un papel clave en el sostenimiento del régimen cubano y en la promoción de sus intereses políticos. Entre los sancionados figura Alejandro Castro Espín, hijo del expresidente Raúl Castro, así como otros familiares y altos cargos vinculados al aparato de seguridad del Estado.

Las restricciones contemplan la congelación de bienes y cuentas bancarias que los afectados puedan tener en territorio estadounidense, además de otras limitaciones financieras. Estas medidas se enmarcan en una orden ejecutiva que amplía las restricciones impuestas a la isla y refuerza la presión sobre sus dirigentes.

La respuesta de Cuba no se hizo esperar. El presidente Miguel Díaz-Canel condenó las sanciones y acusó a Washington de mantener una política de hostilidad contra el país. A través de un mensaje público, aseguró que las nuevas medidas buscan perjudicar al pueblo cubano y se suman a otras acciones coercitivas adoptadas recientemente por Estados Unidos.

El anuncio llega en un contexto de creciente tensión entre ambos países. Analistas consultados por medios estadounidenses consideran que esta nueva batería de sanciones podría interpretarse como una señal de que la Administración Trump pretende aumentar la presión sobre el régimen cubano para forzar cambios políticos o una eventual negociación. Mientras tanto, La Habana denuncia una nueva escalada en las relaciones bilaterales y rechaza cualquier injerencia en sus asuntos internos.

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