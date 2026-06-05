"Ivanka, vete a casa", así es el megaproyecto de lujo de la hija de Trump que genera protestas en Albania

Un flamenco rosa: ese es el emblema de las protestas que se están viviendo en Albania esta semana. Miles de personas están convocadas a manifestarse en Tirana, la capital albanesa, contra dos polémicos proyectos turísticos en la costa albanesa vinculados a la familia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Albania vive una creciente ola de movilizaciones contra esos resorts de lujo en la costa del Adriático, y anteriores protestas han reunido a decenas de miles de personas. El centro de la polémica es un desarrollo turístico previsto en los humedales protegidos de Vjosa-Narta, cercanos a la región costera de Zvernec, y en la isla de Sazan, sede de instalaciones militares en la época comunista.

Un complejo turístico con un valor que asciende de los 4.000 millones de euros

Este proyecto está vinculado a Jared Kushner e Ivanka Trump a través de su firma de inversión Affinity Partners. En 2024, el Gobierno de Albania otorgó a Affinity Partners el estatus de inversor estratégico para el desarrollo de la isla de Sazan, un proyecto valorado en 1.400 millones de euros.

El complejo turístico en Zvernec tendría un coste mayor estimado en más de 4.000 millones de euros.

"Ivanka, vete a casa"

En los últimos años, el turismo en Albania ha crecido de forma importante y se ha impulsado por el interés en una costa relativamente virgen, con paisajes naturales bien conservados y playas no tan concurridas. Las protestas han ido ganando fuerza en los últimos días, y como detallan varios medios albaneses, miles de manifestantes han marchado por Tirana bajo el lema "Albania no está en venta" o "Ivanka, vete a casa".

Toda la tensión estalló el pasado 31 de mayo cuando varios guardias de seguridad privada se enfrentaron a manifestantes en Zvernec, donde intentaban acceder a una playa cercada con alambre de espino.

Entre los heridos se encontraba un ciudadano con nacionalidad albanesa y griega. Precisamente, esto provocó una reacción del Ministerio de Asuntos Exteriores griego que expresó su profunda "preocupación" y pidió explicaciones a las autoridades albanesas.

El primer ministro de Albania, Edi Rama, ha condenado lo sucedido, pese a seguir defendiendo el proyecto de Zvernec. Además, rechazó las críticas medioambientales difundidas por diversos medios de comunicación.

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