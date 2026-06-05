Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Resort de lujo

"Ivanka, vete a casa", así es el megaproyecto de lujo de la hija de Trump que genera protestas en Albania

El Gobierno de Albania otorgó a Affinity Partners, empresa de Ivanka Trump, un proyecto turístico valorado en 1.400 millones de euros en la isla de Sazan y otro en Zvernec valorado en más de 4.000 millones de euros.

Imagen de las protestas contra el resort de lujo que planea construir Ivanka Trump en una isla de Albania

Ola de protestas en Albania contra el proyecto turístico de lujo de la hija de Donald Trump | EFE

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

Un flamenco rosa: ese es el emblema de las protestas que se están viviendo en Albania esta semana. Miles de personas están convocadas a manifestarse en Tirana, la capital albanesa, contra dos polémicos proyectos turísticos en la costa albanesa vinculados a la familia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Albania vive una creciente ola de movilizaciones contra esos resorts de lujo en la costa del Adriático, y anteriores protestas han reunido a decenas de miles de personas. El centro de la polémica es un desarrollo turístico previsto en los humedales protegidos de Vjosa-Narta, cercanos a la región costera de Zvernec, y en la isla de Sazan, sede de instalaciones militares en la época comunista.

Un complejo turístico con un valor que asciende de los 4.000 millones de euros

Este proyecto está vinculado a Jared Kushner e Ivanka Trump a través de su firma de inversión Affinity Partners. En 2024, el Gobierno de Albania otorgó a Affinity Partners el estatus de inversor estratégico para el desarrollo de la isla de Sazan, un proyecto valorado en 1.400 millones de euros.

El complejo turístico en Zvernec tendría un coste mayor estimado en más de 4.000 millones de euros.

"Ivanka, vete a casa"

En los últimos años, el turismo en Albania ha crecido de forma importante y se ha impulsado por el interés en una costa relativamente virgen, con paisajes naturales bien conservados y playas no tan concurridas. Las protestas han ido ganando fuerza en los últimos días, y como detallan varios medios albaneses, miles de manifestantes han marchado por Tirana bajo el lema "Albania no está en venta" o "Ivanka, vete a casa".

Toda la tensión estalló el pasado 31 de mayo cuando varios guardias de seguridad privada se enfrentaron a manifestantes en Zvernec, donde intentaban acceder a una playa cercada con alambre de espino.

Entre los heridos se encontraba un ciudadano con nacionalidad albanesa y griega. Precisamente, esto provocó una reacción del Ministerio de Asuntos Exteriores griego que expresó su profunda "preocupación" y pidió explicaciones a las autoridades albanesas.

El primer ministro de Albania, Edi Rama, ha condenado lo sucedido, pese a seguir defendiendo el proyecto de Zvernec. Además, rechazó las críticas medioambientales difundidas por diversos medios de comunicación.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Suecia se prepara para enviar a la cárcel a menores a partir de 13 años

valla de una cárcel en Suecia

Publicidad

Mundo

Imagen de las protestas contra el resort de lujo que planea construir Ivanka Trump en una isla de Albania

"Ivanka, vete a casa", así es el megaproyecto de lujo de la hija de Trump que genera protestas en Albania

Estación Espacial Internacional

La NASA detecta una fuga en la Estación Espacial Internacional y prepara la evacuación de los astronautas

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski

Zelenski da un paso inédito y envía una carta directa a Putin para negociar el fin de la guerra en Ucrania

Donald Trump
Crisis Cuba

Trump redobla la presión sobre Cuba e impone nuevas sanciones a Díaz-Canel

Imagen de la princesa de Noruega, Mette Marit
FAMILIA REAL NORUEGA

Novedades del estado de salud de la princesa Mette-Marit y su enfermedad: "Pone en peligro su vida"

Papa León XIV
VISITA PAPA

Así vestirá el Papa León XIV en su visita a Madrid

El Pontífice ha marcado desde el inicio de su papado un regreso a la solemnidad litúrgica con un estilo más ceremonial que el de su antecesor, Francisco.

La Policía localiza el cuerpo sin vida de Lyhanna.
Francia

Hallan muerta en una granja abandonada a Lyhanna, la niña de 11 años desaparecida en Francia

La Policía francesa ha hallado el cuerpo sin vida de Lyhanna seis días después de su desaparición a 15 kilómetros de la localidad donde vivía.

James Handy, actor de Jumanji y Top Gun, muere apuñalado por el hijo de su novia

James Handy, actor de 'Jumanji' y 'Top Gun', muere apuñalado por el hijo de su novia

Imagen de archivo de un ataque en el Líbano.

Al menos 12 heridos en el sur del Líbano tras los ataques entre Israel y Hizbulá pese el alto el fuego negociado en Washington

Antena3 Noticias

Las imágenes de la enorme explosión de un depósito combustible que deja al menos cuatro heridos

Publicidad