Un dron marítimo explota en un puerto de Rumanía y Ucrania admite que era suyo

El puerto de Constanza, en Rumanía, registró daños materiales tras la explosión de un dron naval hallado en las inmediaciones de la infraestructura. Este hecho ha sido denunciado por el presidente, Nicusor Dan, como el segundo episodio significativo de seguridad en la costa rumana del mar Negro.

Según detallaron desde la agencia rumana AGERPRESS, una nave industrial situada en la zona del muelle 78 del puerto ha quedado destruida tras la explosión de un dron naval, de la que informó el Ministerio de Defensa rumano.

En un comunicado posterior en Facebook, la Armada ucraniana admitió que el dron naval pertenecía a su arsenal. Tal y como aseguran en el comunicado, el ataque se produjo porque "mientras realizaba tareas en la zona operacional del mar Negro, uno de los aparatos navales no tripulados de la Armada de las Fuerzas Armadas de Ucrania perdió el control y terminó frente a la costa de Rumanía".

Kiev atribuyó el fallo a la "guerra electrónica" en curso. Posteriormente, el portavoz del Ministerio de Exteriores ucraniano, Gueorgui Tiji, dijo en X que las autoridades de ambos países "tomaron el control de la situación y certificaron que la zona estuviese segura". Asimismo, agregó que "esa coordinación efectiva permitió tomar las medidas necesarias para evitar daños a civiles".

Ursula von der Leyen considera que la explosicón del dron es "una consecuencia directa de la guerra de Rusia contra Ucrania"

Poco después del suceso también se pronunció sobre lo ocurrido la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. La jefa del Ejecutivo expresó su "solidaridad con Rumanía" y consideró que esto "es una consecuencia directa de la guerra de Rusia contra Ucrania".

En esa misma línea se ha expresado el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, que ha lamentado que "este es el tercer incidente de seguridad significativo en Rumanía en las últimas semanas".

Von der Leyen también ha avisado de que la incursión de drones en el territorio comunitario "está convirtiéndose cada vez más en una amenaza directa para los países" en frontera oriental de la Unión Europea, por lo que ha animado a dar una respuesta "a la altura de la urgencia".

Kallas: La "responsabilidad última" de explosión del dron marítimo en Rumanía es de Rusia

En las mismas líneas se ha pronunciado la alta representante de Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas, que ha detallado que "la responsabilidad última" de la explosión de un dron marítimo ruso en el puerto rumano de Constanza, en el mar Negro, recae "directamente sobre Rusia", aunque la Marina ucraniana reconoció que se trataba de uno de sus drones.

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