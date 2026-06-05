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Hallan muerta en una granja abandonada a Lyhanna, la niña de 11 años desaparecida en Francia

La Policía francesa ha hallado el cuerpo sin vida de Lyhanna seis días después de su desaparición a 15 kilómetros de la localidad donde vivía.

La Policía localiza el cuerpo sin vida de Lyhanna.

La Policía localiza el cuerpo sin vida de Lyhanna.Europa Press

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Anna Martín
Publicado:

Este jueves, la Policía de Francia ha dado con el cuerpo sin vida de la niña de 11 años desaparecida desde el pasado viernes en Fleurance, una localidad francesa situada a unos 80 kilómetros de Toulouse. Lyhanna Rameau Bernard ha sido localizada en un silo de trigo de una granja abandonada, a 15 kilómetros de su residencia.

Tras seis días de búsqueda, en un dispositivo en el que también se han implicado los vecinos de Fleurance, agentes de la gendarmería francesa informaron del hallazgo de un cuerpo a primera hora de la tarde del jueves. Horas después, tras la autopsia, el fiscal de Agen Olivier Naboulet confirmó ante los medios el fallecimiento de Lyhanna, que había sido vista con vida por última vez a la salida de la escuela el pasado viernes.

"Las acciones de búsqueda de Lyhanna llevadas a cabo por la gendarmería llevaron al este del departamento de Gers, a una granja situada en una zona apartada de la vista directa", podía leerse en el comunicado oficial emitido por la Policía. "Allí se encontró el cuerpo que parecía ser el de una niña, con una ropa similar a la que llevaba la menor secuestrada y retenida en el momento de su desaparición", añadía.

Sospechoso con antecedentes en prisión preventiva

Los medios franceses continúan sosteniendo que el principal sospechoso de la muerte de la menor es Jérôme Barella, un hombre de 41 años padre de dos menores que iban al mismo colegio de la pequeña, una de ellas amiga de Lyhanna.

El señalado por las autoridades que investigan el caso mantiene su inocencia, pero continúa en prisión preventiva porque, además, cuenta con unos antecedentes que apuntan a que podría tratarse de un depredador sexual de menores.

Además, el día de ladesaparición de Lyhanna, él mismo asegura haberla recogido con su coche después del colegio y haberla dejado en la piscina municipal.

La familia de la niña, por su parte, también sospecha de el hombre detenido por previos comportamientos que les tenía en alerta y por los que habían puesto en aviso a Lyhanna. "La esperaba muy a menudo fuera del colegio y le llevaba meriendas, entre otras cosas", reconocía la madre de la menor.

Las autoridades lamentan los fallos en la investigación del acusado

Tras conocerse la fatal noticia, la portavoz del gobierno, Maud Bregeon, ha declarado que "comparte la indignación de todos los franceses" por los fallos en las investigaciones en torno al hombre sospechoso del secuestro de Lyhanna y aboga por "seguir aumentando los recursos del sistema judicial".

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, junto con su homólogo de Justicia, Gérald Darmanin, ha solicitado la apertura de una investigación administrativa, encomendada a la Inspección General de Justicia y a la Inspección General de la Gendarmería Nacional, para identificar "posibles fallos" en las investigaciones dirigidas contra el hombre sospechoso del asesinato de Lyhanna.

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