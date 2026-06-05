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La NASA detecta una fuga en la Estación Espacial Internacional y prepara la evacuación de los astronautas

La NASA ha ordenado a los astronautas que, por el momento, se refugien en sus naves y se preparen para una posible evacuación.

Estación Espacial Internacional

Estación Espacial InternacionalEuropa Press

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Alba Gutiérrez
Publicado:

La NASA ha ordenado a los astronautas de la Estación Espacial Internacional refugiarse en sus respectivas naves y mantenerse preparados para una posible evacuación, mientras una tripulación rusa trabaja para contener una fuga de aire que se ha agravado en el segmento ruso del laboratorio orbital.

Al parecer, los cuatro astronautas de la misión Crew-12 que se encuentran en la ISS recibieron las órdenes del centro de control de misiones en tierra de ponerse los trajes espaciales y resguardarse en una de las naves Dragon que permanecen unidas a la estación, precisamente en caso de una urgencia como esta.

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