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El expríncipe Andrés alquilaba propiedades a sus trabajadores en Windsor

El hermano del rey Carlos III subarrendaba las cabañas de Royal Lodge, mientras que él no pagaba alquiler.

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El expríncipe Andrés subarrendaba propiedades a sus trabajadores en Windsor | EFE

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Lucía Hernández
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Un nuevo escándalo vuelve a caer sobre la Corona británica cuando un informe publicado por la Oficina Nacional de Auditoría ha publicado que las princesas Beatriz y Eugenia han vivido "gratis" en los palacios durante años, mientras que Andrés Mountbatten-Windsor alquilaba propiedades del Royal Lodge a sus propios empleados.

Según la información publicada, las sobrinas del rey Carlos III se habrían beneficiado de unos acuerdos muy buenos que se aplicaban sobre sus residencias previas a sus matrimonios. En el caso de Eugenia, un apartamento que pertenece al Palacio de Saint James (Londres) y, en el de Beatriz, el Ivy Cottage dentro de los terrenos del Palacio de Kensington.

"Nunca han pagado personalmente un solo céntimo de alquiler"

"A pesar de no contar con desempeñar ninguna función real y tener sus trabajos propios, nunca han pagado personalmente un solo céntimo de alquiler, habiendo vivido en exclusivas propiedades palaciegas durante casi dos décadas. Según revela el informe, ambos alquileres fueron pagados íntegramente por la Casa Real con cargo a la Bolsa Privada, la cual se compone de sus ingresos del Ducado de Lancaster y otros fondos privados", indicaron desde 'Daily Mail'.

Un dato a destacar es que en ningún momento se empleó dinero de los contribuyentes para el pago de esos alquileres. Sin embargo, al encontrarse las viviendas dentro de palacios reales habitados, el mantenimiento de estos sí se realiza con fondos públicos que se reciben a través de la Subvención Soberana.

"Por debajo de su valor de mercado"

La investigación de la Oficina Nacional de Auditoría también ha revelado que los precios establecidos "estaban muy por debajo de su valor de mercado". También se añade: "Ni siquiera se respetaba siempre la regla autoimpuesta de la financiación del 60%. En el caso de Eugenia fue del 64%, mientras que en el de su hermana Beatriz fue del 68%".

Según las fuentes, las bases de este acuerdo se establecieron durante el reinado de Isabel II y Carlos III habría accedido a respetarlo. Por este motivo, no se realizó ningún cambio, a pesar de las revisiones periódicas pertinentes de los asuntos financieros.

El expríncipe Andrés en el foco

El nombre de Andrés Mountbatten-Windsor también aparece en el caso, donde se indica que se le permitió alquilar tres propiedades en su finca arrendada de Windsor (Royal Lodge) a sus empleados para generar más ingresos.

El objetivo de este arrendamiento era cubrir los gastos de mantenimiento y funcionamiento, y no generarle ningún beneficio al exduque de York. La Oficina Nacional de Auditoría afirmó que estas cifras no les habían sido reveladas, por lo que no hay forma de verificarlas de forma independiente.

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