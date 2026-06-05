Zelenski da un paso inédito y envía una carta directa a Putin para negociar el fin de la guerra en Ucrania

El presidente ucraniano ha protagonizado un movimiento sin precedentes desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en 2022 al enviar una carta abierta directamente al presidente ruso. En la misiva, Zelenski propone un encuentro cara a cara entre ambos líderes y se muestra dispuesto a negociar un alto el fuego completo para poner fin a una guerra que ya ha dejado cientos de miles de víctimas.

"Ahora la decisión es suya. Basta de guerra. Ucrania propone poner fin a esta guerra", afirma Zelenski en la carta. El dirigente ucraniano insiste en que las cuestiones fundamentales solo pueden resolverse mediante el diálogo directo entre los máximos responsables políticos y emplaza a Putin a fijar una fecha concreta para una reunión. La carta incluye además una crítica poco habitual al prolongado liderazgo del presidente ruso. Zelenski recuerda que cuando Putin llegó al poder muchos ciudadanos ucranianos mantenían una visión positiva sobre él, aunque asegura que esa percepción pertenece ya al pasado. "No tenga miedo de tomar el camino para salir de esta guerra. Eso es lo principal que se le exige ahora", señala el presidente ucraniano, quien también alude a los 26 años de mandato del dirigente ruso.

El mensaje llega en un momento especialmente delicado del conflicto. Kiev ha logrado recuperar cierta capacidad de presión gracias al desarrollo de drones de largo alcance capaces de alcanzar objetivos situados a más de mil kilómetros de distancia. Zelenski incluso hace referencia a estos ataques en su carta, subrayando que las capacidades militares ucranianas continúan creciendo.

Putin mantiene sus condiciones

La primera respuesta oficial desde Moscú ha sido una invitación directa: "Que venga a Moscú". Además, el presidente ruso aseguró recientemente que no descarta alcanzar un acuerdo sobre Ucrania, aunque insiste en que cualquier pacto deberá contemplar las condiciones planteadas por Rusia, incluido el mantenimiento de su control sobre territorios estratégicos como parte de la región del Donbás. En paralelo, Putin reveló que el lanzamiento del misil balístico Oreshnik contra la región de Kiev el pasado 24 de mayo tuvo carácter experimental.

Mientras tanto, el presidente estadounidense Donald Trump celebró públicamente la posibilidad de un encuentro entre ambos mandatarios y sugirió que Washington ha desempeñado un papel importante en el acercamiento. La noticia coincide además con la aprobación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos de una nueva ley de apoyo militar a Ucrania, que contempla miles de millones de dólares en asistencia para Kiev y que salió adelante gracias al respaldo conjunto de demócratas y un grupo de legisladores republicanos.

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