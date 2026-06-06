Trump amenaza a Cuba: "De regreso de Irán haremos una pequeña y breve parada"

"Tan pronto" como finalice el conflicto en Oriente Medio, Estados Unidos se va a "ocupar" Cuba. Así lo ha anunciado Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca. El presidente estadounidense continúa con su obsesión por el país caribeño, el cual ha definido como "un bonito territorio" que "podría tener hermosos complejos turísticos".

El republicano aseguró tener "algunos planes muy buenos" para el país, recordando que "ya no tienen dinero entrado", ya que "antes recibían mucho dinero de Venezuela y ya no". Por ello cree que desde Cuba "saben que tenemos que deshacernos del régimen que fue muy duro, muy desagradable".

Trump está muy seguro de que se hará con el control del país: "Nos encargaremos de ello". Según él, tendrá lugar una vez termine el conflicto en Oriente Medio: "Me gusta hacer una cosa después de la otra. Nos ocuparemos de la República Islámica de Irán, y, tan pronto como eso esté resuelto, de regreso haremos una pequeña y breve parada en Cuba".

Explica que quiere que "sea un país bien administrado, que pueda alimentar a su gente". Lo ha comparado con el país vecino, Venezuela, que invadió el pasado 3 de enero secuestrando a su entonces presidente Nicolás Maduro y su esposa: "Es una nación fallida".

Lo compara con Venezuela

En la misma línea presumió de su operación en Venezuela, calificándolo de "increíble", y contando que todo ese flujo ahora "está viniendo hacia nosotros". Así que Cuba "se está muriendo de hambre, no tiene energía, no tiene petróleo, no tiene dinero, no tiene nada", insistió, añadiendo que "nos encargaremos de ellos. Queremos ayudarlos".

El Departamento del Tesoro impuso nuevas sanciones financieras al presidente cubano, Miguel Díaz Canel, y a varios de sus familiares y del clan Castro como al hijo del expresidente Raúl Castro, el coronel Alejandro Castro Espín. Estas suponen la prohibición de realizar transacciones financieras y comerciales.

Alardeó de los votos en el Estado de Florida, manifestando que "el 95% de los cubanos votaron por mí": "Son personas increíbles, llenas de energía y espíritu emprendedor. Ya saben, algunas de las personas más ricas de Miami son cubanas. Son extraordinarias, y voy a cuidar muy bien de ellas".

Sanciones al clan Castro

Por ello asegura que permitirá que todas estas personas "regresen a su tierra", para que puedan "volver a estar con sus familias", recordando que "han sido tratados muy mal por Cuba, pero nosotros vamos a permitir que nuestra gente regrese y que invierta en Cuba si lo desea".

En la lista de sanciones también se incluyó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), a Lis Cuesta Peraza, esposa de Díaz Canel, y a Manuel Anido Cuesta, hijastro del presidente, que reside en Madrid. También fue sancionado Raúl Alejandro Castro Calis, nieto de Raúl Castro e hijo de Alejandro Castro Espín.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.