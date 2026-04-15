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Muere la influencer de 31 años Ashley Robinson después de haberse prometido con su novio

Murió en un hospital en Tanzania, donde estaba de viaje con su prometido. La policía cree que se suicidó y la familia lo niega.

Ashley Robinson

Ashley RobinsonInstagram

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Manuel Pinardo
Publicado:

Ashley Robinson, influencer con más de 100.000 seguidores anunciaba en redes sociales a principios de mes que se había prometido con su novio, Joe McCann. En el vídeo, los dos aparecen caminando en un viaje por África, cuando él se arrodilló para pedirle matrimonio.

Ahora las autoridades de Tailandia, lugar al que fueron tras la pedida de mano, investigan las causas de la muerte y la familia niega la versión oficial de la policía, "no se suicidó". Encontraron a la influencer inconsciente en un hotel de Zanzíbar.

Sufrió un altercado

El hotel tuvo que "separar" a la pareja tras un altercado en las inmediaciones del hotel. La familia de la influencer comunicaron este 12 de abril el fallecimiento de Ashley tras encontrarla inconsciente en una villa. Fue trasladada de urgencia al hospital local y se confirmó su fallecimiento unas horas más tarde.

La imagen que vendía la pareja en redes sociales, nada tiene que ver con las afirmaciones que la policía hizo posteriormente. Se piensan que Ashley podría haber fallecido por suicidio. Alegaron que, tras un malentendido, la dirección del hotel decidió "separar" a la pareja en dos habitaciones diferentes.

Investigan las causas

La policía, preguntó al novio y le aseguraron que no tenían intención de detenerlo ni emprender acciones legales contra él. Tampoco le han imputado ningún delito. Los agentes continúan investigando.

El padre de la influencer niega que su hija pudo haberse suicidado, ha declarado al medio estadounidense TMZ que "la investigación sigue en curso y que se trataba de una versión inicial de las autoridades".

La familia ha recordado en las redes sociales que no se ha hecho pública ninguna confirmación oficial sobre la causa de la muerte y que ni los amigos y seguidores de Ashley, ni sus familiares, "están dispuestos a aceptar que ella pudiera hacer algo así".

"En estos momentos se está llevando a cabo una investigación sobre las circunstancias que rodean el sospechoso fallecimiento de Ashley. Aunque tenemos muchas preguntas, depositamos nuestra confianza en las autoridades de Zanzíbar y estamos colaborando estrechamente con ellas en busca de claridad y respuestas", ha concluido su familia.

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