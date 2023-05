Una mujer descubre que su madre "fingió su propia muerte" tras investigar su pasado

Donna Freed tenía 6 años cuando su hermana le reveló que había sido adoptada. La noticia provocó que su mundo "se desmoronara". Freed vivía en White Plains, un suburbio de Nueva York, Estados Unidos, por aquel entonces. Cinco décadas después vive en Londres, Reino Unido, y conoce a su madre biológica, quien había fingido su propia muerte.

La mujer, de ahora 56 años, aunque tenía numerosas preguntas por aquel entonces no se atrevió a insistir sobre el tema para no ser desleal a la mujer que la había criado. No fue hasta que murió su madre adoptiva y motivada por su hijo que comenzó a indagar sobre su pasado.

Tras meses de trámites para obtener información consiguió que le asignaran una trabajadora social, quien le prometió presentarle un informe. En él se indicaba que Donna Freed había sido adoptada a través de la agencia Louise Wise Services. También recibió una carta con varios datos de Mira Lindenmaier, su madre biológica.

"Mi mamá tenía 27 años cuando nací, no tuvo otros hijos y era suiza", explicó a la 'BBC'.

El informe sobre su adopción llegó meses después. La trabajadora social le avisó antes de entregárselo de que era mucho más dramático de lo que podía pensar. Freed se preparó para escuchar una historia de adicción o violencia familiar. Sin embargo, no acertó.

En el informe "se describía a mi madre: tenía el pelo rubio, era muy alta, inteligente, trabajaba para una agencia de publicidad y era muy buena nadadora. Había conocido a mi padre, 13 años mayor que ella casado y con cuatro hijos, y habían diseñado un plan para estafar a la compañía de seguros".

Un plan para huir

Freed continuó leyendo que "ella había aceptado el plan para mantener la relación con él y luego huir a España, donde me criarían a mí". El plan de Alvin Brodie, su padre, era fingir la muerte accidental de Mira, su madre, y cobrar la doble indemnización.

Su madre, su padre y un cómplice amigo de la pareja alquilaron un bote en el Bronx y pretendieron tener un accidente en el que la mujer se ahogaría. Para que desapareciera, Mira se marchó estando embarazada a White Plains y se refugió bajo un nombre falso en un hotel.

"Al principio, cuando la policía vio que mi madre estaba desaparecida, y cuando vieron que había cambiado la póliza de seguros 39 días antes de ahogarse en favor de su novio, pensaron que mi padre la había asesinado", explica Donna. Además, quienes la conocían aseguran que era muy buena nadadora y que era extraño que se ahogara.

Con estas sospechas, la policía intervino el teléfono de Alvin. Meses después, consiguieron la voz de Mira en una grabación. Seguidamente, fue seguida durante semanas para arrestarla. "Todos habían pensado, incluso sus padres, que estaba muerta", relata Donna.

El plan terminó con su padre en la cárcel y con su madre en libertad bajo custodia. Al final, Mira volvió con sus padres y no tuvo hijos. Alvin volvió con su esposa tras salir de la cárcel y tuvo un quinto hijo con su mujer.

Sin embargo, fue un dato el que le causó mayor impacto. "La trabajadora social me dijo que mi madre estaba emocionada de tenerme en sus brazos, y que había luchado contra la decisión de entregarme", asegura.

Reencuentro entre madre e hija

Tras conocer los hechos, la trabajadora social le preguntó a Donna si quería reencontrarse con su madre. Su padre ya había fallecido. "¡Claro! ¿Estás bromeando? Es cierto que hay una historia de criminalidad detrás, pero obviamente actuó así por que estaba enamorada", respondió.

Le costó meses encontrarla mediante un detective privado revisando archivos. Hasta que la encontró en un centro de rehabilitación en Florida. "Estuvo esperando toda su vida para reencontrarse conmigo. No tuvo otros hijos", asegura.

El encuentro tuvo lugar seis meses después de llamarla por teléfono en Florida. "Ese momento fue indescriptible", afirma. Al final, Donna Freed pudo encontrar respuestas a las preguntas que tenía desde que se enteró de que era adoptada.