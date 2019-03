Muere un tercer empleado de la central de Fukushima

Un trabajador de la central nuclear de Fukushima Daiichi falleció tras desplomarse inconsciente mientras cargaba materiales en un edificio de la planta, informó la agencia nipona Kyodo.

El operador de la planta, Tokyo Electric Power (TEPCO), indicó que no se han hallado restos de sustancias radiactivas en el cuerpo del hombre y que éste no presentaba aparentes heridas, aunque por el momento no dio más detalles sobre la causa de la muerte.

El operario, que trabajaba con otro compañero, se desplomó una hora después de comenzar su jornada laboral a las 06.00 de la mañana hora local cuando entraba en una sala médica de las instalaciones de Fukushima.

Esta es la primera vez que muere un trabajador de la planta de Fukushima mientras trabaja, ya que los otros dos empleados fallecidos fueron víctimas del terremoto y posterior tsunami que golpearon la central nuclear el 11 de marzo.

TEPCO recibió anteriormente críticas por los fallos en las medidas de seguridad de algunos operarios, que deben trabajar muchas veces en un ambiente con altas concentraciones de radiación, así como por las condiciones en las que viven sus trabajadores dentro de la planta.