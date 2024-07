Muere repentinamente Pretty Pastel Please, una conocida youtuber de 30 años: "No me puedo creer que haya ocurrido"

La comunidad de influencers y youtubers está conmocionada: muere la conocida youtuber australiana Pretty Pastel Please. Conocida por sus vídeos donde muestra sus viajes y cómo vive en diferentes lugares, la joven de 30 años ha muerto de forma repentina y por causas que no se han querido especificar.

Este pasado viernes 5 de julio, la página de Instagram de la youtuber publicó la triste situación: "Venimos con una triste noticia. Con gran pesar, debemos informar que Alex, conocida por muchos como Pretty Pastel Please, ha fallecido. Su muerte fue repentina, inesperada y devastadora para todos los que la conocían. Esto es un shock para todos nosotros y su familia y amigos han solicitado privacidad mientras navegan su dolor. Les pedimos que respeten sus deseos. Aprecian todo su apoyo pero necesitan tiempo para sanarse en privado", reza la publicación que, además, informa de que "un monumento será publicado en YouTube y aquí en Instagram a su debido tiempo". Finaliza agradeciendo que se entienda el momento difícil para los más cercanos y pidiendo que si alguien se ha visto demasiado afectado por esta noticia, que se ponga en contacto "para obtener ayuda": "No estás solo, en Australia puedes contactar con Beyong Blue al 1300 22 46 36 para obtener una asesoría gratuita y confidencial", expone.

Por el momento, no se ha publicado el motivo de la muerte de la youtuber.

Un ejemplo a seguir en redes sociales

Con 126.000 seguidores en Instagram y 692 mil suscriptores en YouTube, Pretty Pastel Please mostraba una cara positiva en cada uno de sus vídeos, donde se podían ver viajes, preguntas y respuestas, retos como el de comer por una semana solo comida de una tienda de Japón e incluso hauls de ropa de diferentes tiendas. Su contenido era variado y, por tanto, no es de extrañar que causase furor entre sus seguidores.

En su perfil destacaba que era una creadora de contenido que se enfocaba en "hauls de moda, reseñas de productos, compras de segunda mano, contenido de viajes y un loro parlante".

Pero no solamente recibía comentarios positivos y de apoyo, sino que Alexandra o Alex (como se señala en la publicación que la llamaban), tuvo que hacer frente a muchos aluviones de críticas. Se puede apreciar en algunos vídeos como por ejemplo en los peguntas y respuestas, donde la joven influencer respondía a críticas y rumores que la ponían en entredicho.

Sus seguidores, al enterarse de la noticia, no han dudado en mostrar apoyo a la conocida youtuber: "han pasado 3 días y sigo en shock, no me lo puedo sacar de mi cabeza, no puedo creer que haya ocurrido esto, es rompedor", expresa una de ellas, terminando diciendo que Alexandra "brillaba tanto que impactó a muchos alrededor del mundo".

Aunque, como se ha dicho anteriormente, se desconocen las verdaderas causas de su muerte, algún comentario en la publicación "In Memoriam", hace referencia a posibles problemas mentales: "su enfermedad mental finalmente ha podido con ella, estos pasados años de su vida derrumbándose han sido difíciles de ver, descansa en paz dulce niña, el pájaro siempre estará".

