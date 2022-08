Muere de repente el heroico joven que ayudo a miles de personas en las inundaciones de Kentucky

Cuando las inundaciones azotaron parte del estado de Kentucky el mes pasado, Aaron 'Mick' Crawford, de 18 años, no lo dudó y se puso manos a la obra. Tras pasar un par de días ayudando, el joven comenzó a encontrarse mal. Su madre, Ronda Crawford, explicó en su cuenta de Facebook que el joven tuvo que ser ingresado en el hospital. Aaron ingresó en una UCI y se le colocó un ventilador durante los siguientes cuatro días.

El joven permanecía ingresado pero los médicos no lograban dar con su enfermedad. "No sabemos el motivo y no tenemos explicación de lo que pasó", explicó su madre.

Tras unos días ingresado, el joven murió y sus padres decidieron donar sus órganos. "Estamos investigando la donación de órganos porque sabemos que Mick tenía un corazón increíble y le daría a cualquiera cualquier cosa que le pidiera. Es lo que él querría", añadió su madre.

Según revela el medio 'Louisville Courier-Journal', debido a que los órganos de Aaron fueron donados, no se pudo realizar una autopsia y es posible que nunca se conozcan los detalles de su enfermedad. "Gracias a él, otros tendrán otra oportunidad. Ya lo extraño, pero ahora está en casa. Si pudiera decirte algo, te preguntaría si conocías a Jesús. Él dijo: 'eso es lo importante'. Te amaré por siempre, mi bebé", publicó su madre.

Además de jugar al fútbol, Aaron también luchó y fue un miembro activo de la Iglesia Bautista Blair Memorial, según su obituario.